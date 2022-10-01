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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Leclerc: "Yarışı kazanacağımıza inanıyorum"

Charles Leclerc, Singapur GP sıralama turlarında pole pozisyonuna ulaşmasının ardından yarınki yarışı kazanabileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Leclerc: "Yarışı kazanacağımıza inanıyorum"
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Cuma günkü antrenman turlarına kıyasla yağışlı geçen 3. antrenman turu sonrası, sıralama turları için pistin bazı bölümleri hâlâ ıslaktı. 

Q1 ve Q2'de ıslak zemin lastikleri ile tur atan pilotlar, Q3'te pistin kısmen kurumasıyla birlikte kuru zemin lastiklerine geçiş yaptı. Heyecan dolu seansın sonunda Leclerc, 1:49.412'lik derecesiyle pole pozisyonu sahibi oldu ve yarın gerçekleştirilecek yarışa ilk sıradan başlayacak. 

Leclerc pole turu hakkında şunları söyledi: "Gerçekten çok özeldi. Cadde pistlerinde yapılan her sıralama turu tam limitte oluyor.  Ayrıca bugün pistin bazı kısımları ıslaktı, o yüzden bazen aracın arka kısmını kaybediyorsunuz; ama genel olarak iyi bir iş çıkardık." dedi.

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Leclerc, pole pozisyonunu son turunda bir hata yapmasına rağmen elde etti. Ferrari pilotu konu hakkında şunları söyledi: "Q1 ve Q2 ıslak zemin lastikleriyle gerçekten çok zor geçti, sonra Q3'te hangi lastikle çıkacağımızı bilemedik. Son dakika soft lastiklerle çıkmayı denedik ve işe yaradı."

"Son turumda bir hata yaptım o yüzden pole alamadığımızı düşündüm, ancak attığım turun yeterli olduğunu öğrendim ve bu yüzden çok mutluyum." 

Leclerc antrenman seanslarında yeteri kadar tur atamamalarına rağmen takımın durumu çok iyi toparladığını ve genel olarak bugün elde ettikleri sonuçtan memnun olduğunu belirtti. Ayrıca yarış için kazanma şansları olduğuna da inanıyor.

Monakolu pilot, "Antrenmanlarda sınırlı sayıda tur atabildik, bu yüzden yarış için elimizde çok fazla veri yok."

"Ama eğer iyi bir yol izlersek yarışı kazanacağımıza inanıyorum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

 

 

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