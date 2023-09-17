Leclerc: "Yarışı iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum"
Charles Leclerc, Singapur Grand Prix'sinde kendisine podyuma mal olmasına rağmen Ferrari'nin sanal güvenlik aracında pite girmemekle doğru karar verdiğini düşünüyor.
Esteban Ocon'un aracının arızalanmasının ardından sanal güvenlik aracı çıktı ve Mercedes pilotları pite girdi. Leclerc de başlangıçta pite girmek istedi ancak takım ona pistte kalmasını söyledi.
Yarış yeniden başladığında hem George Russell hem de Lewis Hamilton lastik avantajlarını kullanarak Leclerc'i kolaylıkla geçtiler.
Yarışın ardından Leclerc, "Sert lastikle savunma yapmak zordu, ancak dürüst olmak gerekirse yarışı iyi bir şekilde yönettiğimizi düşünüyorum."
"Carlos'un liderliği kaybetmemesi için yapılması gereken şey buydu."
"Ancak ne yazık ki güvenlik aracından sonra ben dört ya da beş pozisyon kaybettim."
"Sert lastikte elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum ama George ve Lewis beni geçer geçmez her şey aracı sonuna kadar götürmekle ilgiliydi."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Leclerc yarışa yumuşak lastiklerle başladı ve bazıları takım arkadaşı Carlos Sainz'i korumak için feda edildiğini düşündü.
Ancak Monakolu, bu lastikle başlamanın kendi kararı olduğunu açıkladı: "İlk etapta George'un önünde olduğumdan emin olmak için son anda fikrimi değiştirdim."
Kapanış etaplarında hızını daha da düşürmek zorunda kaldı ve bu da onu yarışı kendisinin sadece 0.264 saniye gerisinde bitiren Verstappen'in tehdidi altına soktu.
Leclerc, "Araç her yerde aşırı ısınıyordu, bu yüzden hassas bir tempoya sahiptim."
"Bunun kritik olduğunu biliyorduk ve ben de Singapur'un farkındaydım, bu yüzden iki Mercedes beni geçtikten sonra artık zorlayarak kazanacak pek bir şey yoktu." dedi.
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