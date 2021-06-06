Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Leclerc cumartesi günü Ferrari ile arka arkaya ikinci pole pozisyonunu elde etmeyi başarmıştı ancak daha henüz üçüncü turda Hamilton'ın Mercedes'i tarafından geride bırakıldı.

Hamilton yüksek hızlı son sektörde Leclerc'e karşı zaman kazanmayı başardı ve bu da ilk virajda rakibini geçmesini sağladı. Leclerc sonraki beş turluk bölümde Max Verstappen ve Sergio Perez'e karşı da sıra kaybetti. Hatta Pierre Gasly de Monakolu pilotun ardına geldi.

Fakat Leclerc 15. virajda, pistte duran bir ağaç dalının virajı kesmesine yol açtığını ve ardından ceza almamak adına ayağını gazdan çekince, Hamilton'a geçiş yapma fırsatı doğduğunu dile getirdi.

Ayrıca Verstappen de o daldan kaçınmak için virajı kesmek zorunda kaldı.

Leclerc, "İlk birkaç turda oldukça iyi gidiyordu. Sonra televizyonda görülmediğini düşündüğüm bir şey oldu. 15. virajın ortasında bir ağaç parçası vardı ve aslında orada biraz zaman kaybettim."

"Virajı kestim ve pisti keserek Lewis'e karşı zaman kazandığım konusunda biraz endişeliydim. Bu yüzden yavaşladım ve sonra beni geçti."

"O andan itibaren oldukça zordu çünkü Lewis'in arkasında, kirli havadaydım. Biraz zorlandım ve DRS'yi kaybettiğimde de Max beni geçti."

"Ardından adeta bir kısır döngü içine girdik çünkü etrafımda benden biraz daha hızlı olan araçlar vardı." dedi.

Ferrari, Leclerc'i pite erken aldı ve Monakolu pilot Pierre Gasly'e geçilmekle kalmadı, güvenlik aracından sonra Sebastian Vettel'e de geçildi.

Leclerc sonunda yarışı dördüncü sırada bitirdi ve son bölümde podyum için Gasly ile kıyasıya bir rekabete girdi.

Dün pole pozisyonunu almasına rağmen galibiyet şanslarının zor olduğunu söyleyen Leclerc, bugünkü sonuca şaşırmadığını söyledi.

Leclerc, "Biraz zorlandım ardından biraz geri toplamayı başardım ancak bu sert lastiklere geçmek için erkenden pite girmeye karar verdik."

"Doğruyu söylemek gerekirse ilk birkaç turda olanlar beklenmedik değildi çünkü Mercedes ve Red Bull'un bize kıyasla biraz daha güçlü olmalarını bekliyorduk." dedi.