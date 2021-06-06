Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Gasly, motor probleminin podyuma mâl olacağı konusunda endişelenmiş Sonraki / Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Charles Leclerc, Pazar günkü Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde liderliği, 15. virajda bir ağaç dalından kaçınmaya çalışırken kaybettiğini söyledi.

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Leclerc cumartesi günü Ferrari ile arka arkaya ikinci pole pozisyonunu elde etmeyi başarmıştı ancak daha henüz üçüncü turda Hamilton'ın Mercedes'i tarafından geride bırakıldı.

Hamilton yüksek hızlı son sektörde Leclerc'e karşı zaman kazanmayı başardı ve bu da ilk virajda rakibini geçmesini sağladı. Leclerc sonraki beş turluk bölümde Max Verstappen ve Sergio Perez'e karşı da sıra kaybetti. Hatta Pierre Gasly de Monakolu pilotun ardına geldi.

Fakat Leclerc 15. virajda, pistte duran bir ağaç dalının virajı kesmesine yol açtığını ve ardından ceza almamak adına ayağını gazdan çekince, Hamilton'a geçiş yapma fırsatı doğduğunu dile getirdi.

Ayrıca Verstappen de  o daldan kaçınmak için virajı kesmek zorunda kaldı.

Leclerc, "İlk birkaç turda oldukça iyi gidiyordu. Sonra televizyonda görülmediğini düşündüğüm bir şey oldu. 15. virajın ortasında bir ağaç parçası vardı ve aslında orada biraz zaman kaybettim."

"Virajı kestim ve pisti keserek Lewis'e karşı zaman kazandığım konusunda biraz endişeliydim. Bu yüzden yavaşladım ve sonra beni geçti."

"O andan itibaren oldukça zordu çünkü Lewis'in arkasında, kirli havadaydım. Biraz zorlandım ve DRS'yi kaybettiğimde de Max beni geçti."

"Ardından adeta bir kısır döngü içine girdik çünkü etrafımda benden biraz daha hızlı olan araçlar vardı." dedi.

Ferrari, Leclerc'i pite erken aldı ve Monakolu pilot Pierre Gasly'e geçilmekle kalmadı, güvenlik aracından sonra Sebastian Vettel'e de geçildi.

Leclerc sonunda yarışı dördüncü sırada bitirdi ve son bölümde podyum için Gasly ile kıyasıya bir rekabete girdi.

Dün pole pozisyonunu almasına rağmen galibiyet şanslarının zor olduğunu söyleyen Leclerc, bugünkü sonuca şaşırmadığını söyledi.

Leclerc, "Biraz zorlandım ardından biraz geri toplamayı başardım ancak  bu sert lastiklere geçmek için erkenden pite girmeye karar verdik."

"Doğruyu söylemek gerekirse ilk birkaç turda olanlar beklenmedik değildi çünkü Mercedes ve Red Bull'un bize kıyasla biraz daha güçlü olmalarını bekliyorduk." dedi.

paylaşım
yorumlar
Gasly, motor probleminin podyuma mâl olacağı konusunda endişelenmiş

Önceki haber

Gasly, motor probleminin podyuma mâl olacağı konusunda endişelenmiş

Sonraki haber

Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"

Haas: "Mazepin'in son düzlükte Schumacher ile yaşadığı olay yanlış anlaşılmaydı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Pilotlar Charles Leclerc
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

18s
2
Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

21s
3
Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
4
Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
5
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

22 dk
Son Haberler
Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
F1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

22dk
Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
F1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

1s
Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
F1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

1s
Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
F1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

2s
Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
F1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

3s
Son Videolar
2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
2 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor 05:26
Formula 1
23 May 2021

Carlos Sainz, Shell'in ''Okula geri döndük'' etkinliğinde quize giriyor

Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız Azerbaycan GP
Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu" Azerbaycan GP
Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor Azerbaycan GP
Formula 1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc: "Pole pozisyonunu çalmış gibi hissetmiyorum" Azerbaycan GP
Formula 1

Leclerc: "Pole pozisyonunu çalmış gibi hissetmiyorum"

Leclerc: "Aslında kötü bir tur olduğunu düşünmüştüm" Azerbaycan GP
Formula 1

Leclerc: "Aslında kötü bir tur olduğunu düşünmüştüm"

Leclerc, Ferrari'nin ''gerçeğe dönmesini'' bekliyor Azerbaycan GP
Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin ''gerçeğe dönmesini'' bekliyor

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Aston Martin'in podyumla beraber momentum kazanmasını umuyor

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP: Pilot performans puanları

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

Son Haberler

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"
Formula 1 Formula 1

Masi: "Yarışı yeniden başlatmamamız için hiçbir neden yoktu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.