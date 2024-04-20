Leclerc: "Yarışa yönelik ayarlar yaptık"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında geride kalsa da yarışa yönelik ayarlar yaptıkları için "bunu beklediğini" söyledi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Şanghay'da Cumartesi günü Ferrari için pek de heyecan verici geçmedi. Sprint yarışında podyumun dışında kalan İtalyan ekip, bugünkü sıralama turlarında da son bölüm kalsa da istediği sonucu alamadı.
Leclerc, seansı McLaren pilotları ve Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso'nun da gerisinde altıncı bitirirken, Sainz hemen ardında yedinci oldu.
Monakolu pilot, Ferrari'nin lastik ısıtma sorunu yaşamadığını, sadece pazar gününe yönelik ayarlar yaptığını belirtti.
Leclerc, "Bugün bence mesele lastik hazırlığı değildi, çünkü bu konuda geliştik."
"Bu daha çok ilk sektörün özellikleriyle ilgiliydi. Yarınki yarışta daha iyi olmak adına, bugün sıralama turlarında -ilk sektörde- biraz performans kaybedeceğimizi biliyordum."
"Seçtiğim araç düzeninin sıralamalar için ideal olmadığını biliyordum ancak Aston Martin ve McLaren'ın arkasında olmayı da beklemiyordum."
"Q1'de hissiyat oldukça iyiydi, Q3'te rüzgarın yönü değişti ve araçla ilgili hissiyatı biraz kaybettik."
"Fakat önemli olan Pazar günü. Geçen yıl Cumartesi günü mutlu olup, Pazar günü hayal kırıklığı yaşadığımız dönemde de aynı şeyi söyledim."
"Yarın için hedefimiz podyum fakat bu sabahki gibi hepimizin bir DRS treninde olması halinde bunu yapmak kolay olmayacak."
"Böyle bir durumda geçiş yapmak zorlaşıyor. Bu olmazsa iyi bir yarış çıkarabileceğimizi düşünüyorum."
"Her halükarda yarın aracımızın hızlı olacağına inanıyorum."
Son olarak Leclerc, Sainz ile sprint yarışında olanları konuştuğunu söyledi ve: "Evet, evet, hiçbir sorun yok." diye ekledi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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