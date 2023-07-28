Leclerc: "Yarışa başlamak için harika bir noktadayız"

Bu yılki tüm sprint hafta sonlarında olduğu gibi Belçika'da da epey rekabetçi görünen Ferrari, Q3'te ilk turların ardından Leclerc ile geçici pole pozisyonuna yerleşmişti.

İkinci turunda derecesini geliştiren Leclerc, her ne kadar sonrasında Verstappen'e geçilse de rakibinin grid cezası sayesinde Pazar günkü yarışa pole pozisyonundan başlayacak.

Sıralama turlarından sonra konuşan Leclerc, "Bizim için iyi bir sıralama seansı oldu, hele ki değişken koşullarda her şeyi bir araya getirmenin zorlukları düşünülürse."

"Son birkaç haftadır bu koşullarda daha iyi olabilmek için çabalıyordum, görünüşe bakılırsa meyvesini almaya başladık."

"Açıkçası son turumuzda biraz erken piste çıktık, ancak en hızlı turu atamayacağımız belliydi. Max fazlasıyla hızlıydı."

"Yine de günün sonunda mutluyum. Bunu söylemekle birlikte, Red Bull'u yakalamak için yapmamız gereken çok şey olduğunu da belirtmeliyim."

"Pazar günü yarışa başlamak için harika bir noktadayız, işlerin nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.