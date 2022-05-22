Leclerc: "Yarış temposunu geliştirdik fakat yeterli olacak mı bilmiyorum"

Haberi dinle

Ferrari'nin cuma günkü yarış simülasyonu oldukça kötüydü ve lastikleri çok çabuk aşındırıp, tempo kaybettiler.

Diğer tarafta Max Verstappen çok iyi turlar çıkardı ve cuma gününün ardından tek turda geride olsa bile yarış temposunda favori olarak görülüyordu.

Fakat Ferrari, cumartesi sabahı yarış temposuna odaklanan tek taraftı ve her iki pilotun turları da çok daha iyiydi.

Leclerc, pole pozisyonunun ardından yarış temposu hakkında şöyle dedi: "Bu sabah biraz uzun sürüş denemesi yaptık ve düne göre çok daha iyi görünüyorlardı."

"Maalesef başka referans yoktu çünkü bu sabah bunu yapan sadece biz vardık fakat bir şeyler bulduk gibi görünüyor."

Charles Leclerc, Ferrari, receives his Pirelli pole position award from Carlos Sainz Snr. Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Max ve Checo ile mücadele etmemiz için yeterli olacak mı bilmiyorum ama hissiyat daha iyiydi ve bu, olumlu bir şey. Yine de yeterli olup olmayacağını henüz ben de bilmiyorum."

Monakolu sürücü aynı zamanda sıralama turlarındaki son turunda baskıya rağmen iyi bir tur atmaktan memnun.

"Son turumda, hata yaptığım turu o noktaya kadar tekrarlamak istediğim çünkü spin attığım ana kadar çok iyi bir turdu. Sadece 14. virajda aşırı zorladım ve arkayı kaybettim."

"Son turumda biraz daha fazla baskı vardı çünkü tek bir şansım olduğunu biliyordum. Fakat aracım inanılmazdı. Yüksek hızlı virajlar kolay değildi ve pek çok an yaşadım ama bunun dışında orta ve düşük hızlı virajlar çok iyiydi. Son turumdan ve elimdeki tek fırsatı sonuca dönüştürmekten memnunum."

"Bunun en iyi pole pozisyonum olup olmadığını bilmiyorum çünkü 2019'da çok iyi pole pozisyonlarım oldu. Örneğin 2019 Singapur çok iyiydi."

"Fakat tüm bu şartları göz önünde bulundurursak, örneğin o son turumun hata yaptığım için son şansım olduğunu düşünürsek iyi bir tur attığımı düşünüyorum. En iyisi miydi? Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence sadece iyilerden birisi."

Leclerc'in en hızlı turu, Q2'deki turuna oranla 1.1 saniye daha hızlıydı.

Bunu nereden bulduğu sorusuna Leclerc, "Q1'de Q2'ye kalmak için sadece bir tur atmaya çalıştık. Sonra Q2'de, Q1'de kullanılmış lastikle gayet iyi bir tur çıkardım ve Q3'e kalacak bir tur attım. Q3 asında yeni lastiklerle gerçek anlamda ilk turumdu ve bu yüzden büyük bir atılım olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.