Leclerc: "Yarış temposunu cuma gününe oranla geliştirdik"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma günü yarış temposu anlamında geride görünseler de, tempo anlamında ileriye doğru iyi bir adım attıklarını söyledi.
Ferrari pilotları hafta sonu boyunca tek tur anlamında çok güçlü göründüler fakat yarış temposuna bakıldığında, Red Bull daha güçlü olan taraftı.
Ancak Charles Leclerc'e göre Ferrari, cuma gecesi ve cumartesi günü, yarış temposunu artırmaya yönelik ayarlar yaptı.
Sıralama turlarının ardından konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Çok mutluyum çünkü bu hafta sonu şimdiye kadar benim için oldukça zor geçti."
"Araç ile doğru dengeyi, doğru sürüş tarzını yakalamakta zorlandım. Aynı zamanda hava da çok sıcak ve ufak bir hata yaptığınız anda turun geri kalanını tehlikeye atıyorsunuz çünkü lastikler aşırı ısınıyor."
Pole man Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Çok zor oldu ama son turumdan memnunum. Aynı zamanda Carlos da bana yardım etti ve o turda biraz zaman kazanmamı sağladı."
"Harika bir takım çalışması ve harika bir turdu."
"Elbette yarış kolay olmayacak çünkü Red Bull pilotlarının dünkü yarış simülasyonları gerçekten çok güçlüydü. Bu yüzden gece ve bugün araç üzerinde yarışa yönelik çalışmalar yaptık. Umarım bunlar yarışta bize yardımcı olur."
"Düne bakarsak yarış temposu anlamında avantajları vardı fakat bunu tersine çevirebileceğimize eminim. Umarım yarışta ilk sırayı koruyabiliriz."
"Lastik yönetimi çok kritik olacak. Avusturya'da bu açıdan iyiydik ancak dün biraz daha fazla zorlandık. Yine de dünden bu yana performansta önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Umarım bunu yarınki yarışta gösterebiliriz."
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