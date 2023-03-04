Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz"

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Ferrari, Cumartesi günü gerçekleşen Bahreyn GP sıralama turlarında Red Bull pilotlarının ardında ikinci çizgiyi kapattı.

Leclerc, sıralama seansının beklediğinden çok daha iyi geçtiğini itiraf etti.

Ferrari pilotu, "Dürüst olmak gerekirse, pole pozisyonu için mücadele etmemiz iyi bir sürprizdi çünkü testlerden ve biraz zor geçen serbest antrenmanlardan sonra sıralama turlarında bu tempoyu bulmayı beklemiyordum, bu harikaydı."

"Ancak yarışta Red Bull'dan biraz daha geride olduğumuzu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor, yarış temposunda zayıf görünüyoruz."

"Yine de bence yeni lastiklerle üçüncü sırada başlamak, eski lastiklerle birinci sırada veya ikinci başlamaktan daha iyi."

"Bununla birlikte tablo ne kadar değişecek bilmiyorum ama en azından doğru yönde ilerliyoruz."

"Pole pozisyonunu alır mıydık bilmiyorum ama bu kesinlikle yakın olurdu." dedi.

Monakolu pilot, rakip takımlar hakkında ise şunları söyledi: "Ön bölüm birbirine çok yakındı."

"Aston Martin gerçekten hızlıydı, Mercedes de sıralamanın bir noktasında gerçekten hızlıydı."

"Beklediğimizden çok daha yakınız, bu da gelecek için iyi görünüyor. Bence bu Formula 1'i daha heyecanlı kılıyor. Bu yüzden geri kalan yarışları dört gözle bekliyorum."