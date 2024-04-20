Leclerc: "Yarış temposunda Verstappen'le 'benzer bir gezegende' görünüyoruz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bugünkü sıralama turlarını yedinci sırada tamamlamasının ardından ayar değişikliklerine dikkat çekti.

Leclerc şöyle dedi: "Bugün benim tarafımda yarınki yarış için daha iyi olacağını düşündüğümüz bazı ayarlar yaptık ve bunu yaparken, sıralamalarda biraz vakit kaybedeceğimizi biliyordum."

"Ancak McLaren ve Fernando'nun bizi geçmesini de beklemiyordum. Bu yüzden biraz beklentilerimizin dışına çıktı fakat yarın için iyi bir yerdeyiz."

"Lastik yönetimi yarın önemli olacak ve iyi bir yarış temposunun yanı sıra iyi bir lastik aşınmasına sahibiz."

"Bu yüzden yarın podyuma geri dönebileceğimize eminim ama iki McLaren ve Fernando tarafından geçilmek biraz kötü bir sürpriz oldu."

Verstappen'in başka bir gezegende olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Evet, bir kez daha durum bu. Yarışta benzer bir gezegendeyiz ama o hâlâ çok güçlü."

"Bu sabah ne kadar zorladığını bilmiyorum fakat ön tarafın önemli olduğu anlarda bizden çok uzak olmuyorlar."

"Bu yüzden her şey yarın ne kadar hızlı yükselebileceğimize bağlı ama yarın gidip onu geçmek çok zor olacak çünkü ilk turdan itibaren önü açık olacak."

Leclerc, sıralama turlarında ileriye doğru iyi bir adım attığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

"İleriye doğru bir adım attım mı? Kesinlikle evet. Yeterli mi? Elbette hayır. Gelecek daha çok şey var. Henüz olmak istediğim kadar iyi ya da olmak istediğim seviyede değil."

"Yine de ileriye doğru gitmeyi başardım."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bugün yaptığımız ayar sıralama turlarını olumsuz etkiledi ama bunu biliyorduk. Yarışta bize yardımcı olacak. Fakat dediğim gibi bu kadar geride olmayı beklemiyorduk. Mücadele çok yakın olduğu için üç ya da dört pozisyon kaybettik, ki bu da umduğumuzdan ya da ödün vermek istediğimizden biraz daha fazla pozisyon demek."

"Yarın mümkün olduğunca çabuk yükselmemiz gerekiyor fakat lastik yönetimi konusunda kendimize oldukça güveniyoruz."

"Bence bugünle çok benzer bir yarış olacak, hatta diğerleri daha az mücadele edecek çünkü pek çok şey öğrendiler."

"Bu sabah bizim için lastik yönetimi anlamında oldukça güçlü bir yarış vardı. Bu açıdan değişen çok şey olmayacak."