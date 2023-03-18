Leclerc: "Yarış temposunda herkes çok yakın, işimiz zor olacak"

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Bahreyn'de iki elektrik kontrol ünitesini kaybetmesinin ardından Suudi Arabistan GP için 10 sıralık bir grid cezası alan Leclerc, Cidde'de sıralama turlarını pole pozisyonunun 0.155 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı ama cezası nedeniyle 12. sıradan start alacak.

Yarış tempolarının Bahreyn'e kıyasla "biraz daha iyi olduğunu" söyleyen Leclerc, yarın yine de oldukça zor bir yarış bekliyor.

Sıralama turlarının ardından konuşan Leclerc, şunları söyledi: "Mutlu muyum? Evet ve hayır. Bir taraftan bizim için tempo anlamında çok zor bir seans geçirdik ama turumla çok mutluyum. Her şeyimi o tura verdim. Gerçekten sınırdaydım."

"Diğer taraftan bakacak olursak da Red Bull başka bir gezegende ve biz biraz zorlanıyoruz. Yani zorlamaya devam etmeliyiz, takım olarak bunu yapıyoruz."

"Yarın kolay olmayacak. 10 sıralık bir grid cezam var, yani biraz daha geriden başlayacağım. Yarışa odaklanacağız ve umuyorum ki en hızlı şekilde önlere geri geleceğiz."

"Yarış tempomuz oldukça iyi duruyor. Yine de yarış tempolarını karşılaştırmak oldukça zor çünkü ikinci antrenmanda herkes farklı bir program uyguladı."

"Yarın göreceğiz ama tempomuz Bahreyn'e kıyasla biraz daha iyi durdu. Yine de kolay olmayacak çünkü yarış temposunda herkes çok yakın."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images