Leclerc: "Yarış temposu ve lastik aşınmasını geliştirmeliyiz"

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Ferrari cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarında güçlü bir tempo yakaladı ve her iki seansı da zirvede tamamladı.

Ancak yarış temposu ve lastik aşınmasında, Red Bull'un hatta Mercedes'in gerisinde gibi göründüler.

Cuma gününün ardından konuşan Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu alanda gelişmeleri gerektiğini kabul etti.

Monakolu pilot şöyle dedi: "Sıralama tempomuz kötü görünmüyor fakat özellikle yarış hızımız ve lastik yönetimi anlamında yapmamız gereken işler var."

"Yumuşak hamurda attığımız stintler, orta hamurdan daha iyiydi."

"Bu gece neleri geliştirebileceğimizi bulmak için elimizdeki verileri analiz edeceğiz çünkü bugünkü koşullar kış testlerine kıyasla çok farklıydı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

En büyük korkusunun yarış temposu mu olduğu sorusuna Leclerc, "Bunun bir korku olduğunu söyleyemem ama kesinlikle üzerinde çalışmalı ve daha iyi olmalıyız çünkü yarış hızında güçlü değiliz."

"Bu açıdan bu gece yapılacak çok iş var ancak dediğim gibi tek tur temposunda güçlüydük."

"Sadece dolu depoda neler yapabileceğimize bakmalıyız. Umarım yarın için biraz daha fazla tempo bulabiliriz." cevabını verdi.

Carlos Sainz ise ikinci seansın kendisi için daha zor geçtiğini söyledi.

"İkinci seansta yaptığımız değişiklikler nedeniyle lastikler ve denge epey zorlaştı. Bu yüzden de ilk seansa kıyasla epey zorlandık. Oysa ilk seans pozitif geçmişti."

"Buna bakıp, doğru ayarları bulmamız gerekiyor. Fakat elimizde çok fazla veri olduğu için iyi bir ayar bulabiliriz."

"Yüksek sıcaklık nedeniyle çok fazla aşınma var ve bu da yarış için önemli olabilir. Bu yüzden buna bakacağız."