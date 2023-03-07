Leclerc: "Yarış temposu açısından Red Bull bambaşka bir gezegende"

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Yarışa yeni yumuşak hamurla üçüncü sırada başlayan Leclerc, startta iyi ivmelenerek ikinci sıradaki Sergio Perez'i geçmeyi başardı -ancak lider Max Verstappen tur başına neredeyse bir saniye hızlıydı.

İlk pitlerin ardından pist üstünde Perez'e geçilen ve üçüncülüğe yerleşen Leclerc hiç olmazsa rahatça podyuma çıkacak gibiydi -ta ki 40. turda bir kontrol elektroniği ve akü arızası yüzünden yolda kalana kadar.

Mücadelenin ardından konuşan Leclerc, "Yarış tempomuz yeterince iyi değil. Red Bull'dan çok uzaktayız, bu yüzden zorlamamız ve kış arasında ne bulduklarını anlamamız gerekiyor. Yarış temposu konusunda başka bir gezegendeler."

"Sıralama turlarında hızlıyız ama yarışta hızlı değiliz ve bu çok az bir farkla da değil. Bence Red Bull bir yerlerde büyük bir şey buldu ve bizim de bunu bulmamız gerekiyor."

"Bunu anlamak çok zor çünkü sıralama turlarının ardından araç üstünde değişiklik yapılmıyor. Ama nedense tek turda onlara çok yakınız, yarışta ise zaman zaman bir saniye uzaktayız. Bu çılgınca bir fark, bu yüzden bunu incelememiz gerekiyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com'un Ferrari'nin düzlük hızı anlamında daha iyi olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Leclerc, "Evet, ama şu anda virajlarda eksiğimiz var."

"Sanırım sadece yavaşız. Lastik aşınması biraz olabilir ama sonuçta performans eksikliği yaşıyoruz."

"Araçtan performans elde etmek için daha fazla zorlamamız gerekiyor, bu yüzden de aşınmayla karşılaşıyoruz. Bunu incelememiz gerekiyor çünkü şu an için kazanabilecek tempodan çok uzağız."

"Bence aşınma ve performansı birbirinden ayırmak çok zor, sonuçta çok yavaşız, çok yavaş olduğumuz için çok zorluyoruz ve zorladığımız için lastikleri tahrip ediyoruz."

"Red Bull yarışta bizden çok daha fazla performansa sahip gibi görünüyor, bu yüzden ilk birkaç turda lastikleri idare edebiliyorlar ve sonra zorlamaya başlıyorlar. Bu yüzden aşınma anlamında çok daha iyiler." dedi.