Leclerc: "Yarış tempomuz oldukça güçlü duruyor"

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Belçika'da hafta sonu boyunca Red Bull'un ve özellikle de Max Verstappen'in temposuna yanıt vermekte zorlanan Ferrari, Spa'ya kıyasla daha çok yere basma gücü gerektiren Zandvoort Pisti'nde beklendiği gibi Red Bull'a çok daha yakın.

Sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen antrenmanlarda güçlü tempo gösteren Ferrari ve Leclerc, sıralama turlarının ilk bölümlerinde biraz gerilemiş gibi gözüktü fakat son bölümde temposunu yeniden kazandı.

Q3'teki ilk zaman turu denemelerinin ardından Leclerc 1:10.456 ile liderdi, Max Verstappen ise 0.059 saniye geride ikinci sıradaydı. Fakat ikinci denemelerde Verstappen harika bir tur çıkardı ve özellikle de ikinci sektördeki harika sürüşüyle 1:10.342 yaparak, Leclerc'in 0.021 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. 0.021 saniyelik fark, bu sezonki en yakın pole pozisyonu farkı oldu.

Sıralama turlarının ardından konuşan Leclerc, aracın sıralama boyunca geliştiğini söylerken; yarın Red Bull'la yakın bir mücadele geçeceğini düşünüyor.

Monakolu pilot, "Çok çok yakındı. Max sonda güzel bir tur attı. Bizim aracımız sıralama turları içerisinde giderek daha iyi bir hâle geliyordu."

Seansın başlarında korkmuştum çünkü Max, kullanılmış lastiklerde bizden çok daha hızlıydı. Q3'te ise araç biraz daha bir araya geldi ve ikinci sıra için yeterli bir tur atabildim. Ancak yarış yarın, biz her şeyimizi vereceğiz."

"Geçen haftaya kıyasla çok daha güçlüyüz, bunu görmek güzel. Bence yarın için yarış tempomuz oldukça güçlü duruyor. Red Bull'la yakın geçecek, iyi bir start almamız lazım. Sonrasını göreceğiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images