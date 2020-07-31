Leclerc: "Yarış tempomuz kötü olduğu için sıralama temposundan ödün vermeliyiz"

Ferrari, sıralama temposu olarak iyi bir gün geçirdi ancak yarış temposu pek de umut verici değildi.

Charles Leclerc gününü şöyle yorumladı: "Çok sıcaktı ama aslında o kadar da kötü bir gün değildi. Yarış temposunda çok fazla zorlanıyoruz ve bu yüzden kesinlikle bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Sıralama hızı dürüst olmak gerekirse beklediğimizden biraz daha iyi. Bu iyi bir şey. Yere basma gücü seviyemizde oldukça radikal bir yaklaşım benimsedik, bu yüzden sıralama turlarında bunun karşılığını alıyor gibi görünüyoruz, ancak yarışta aynı şey olmuyor. Bu yüzden verileri analiz etmemiz ve yarın ne yapmamız gerektiğini görmeliyiz."

"Bugün için sıralama tempomuz, yarış temposundan daha iyi. Hâlâ pek çok şeyi değiştirebiliriz, bu yüzden yarışta daha iyi olmak adına sıralama temposundan biraz feragat edeceğiz."

"Yarın bugünden çok, çok farklı olacak, bu yüzden yarın ne olacağını da anlamamız gerekiyor."

"Dediğim gibi yarış temposunda çalışmamız gerekiyor. Denge yakalamak ve hata yapmamak zordu. Bu yüzden kesinlikle bir şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yarışta bu dengeyle oldukça zorlanacağız."

Sebastian Vettel ise ilk seansta soğutma sorunu yaşadı ve ikinci seansta da pedal sorunuyla karşılaştı.

Alman pilot, günün kendisi için zor geçtiğini kabul etti.

"Harap edici bir gündü. Fren pedalıyla ilgili bir sorunumuz vardı ve bunu düzeltmek için durmak zorunda kaldık. Bu yüzden ritim yakalamak biraz zordu. Yarın öğrenmemiz ve geliştirmemiz gereken bazı şeyler var. Aracı geliştirmemiz gerekiyor ve yarın nerede olduğumuzu göreceğiz.

"İkinci seanstaki ilk denemem kötüydü ve sonra da muhtemelen ritim yakalayamadık. Burada birkaç iyi tura ihtiyacınız var ve genel anlamda bakarsak, çok fazla tur atamadık, çok fazla iyi turumuz yoktu."

"Pist yarın farklı bir durumda olmalı, soğumalı, bu yüzden yarış tempomuzun gerçekçekten -Charles'in dediği gibi- olup olmadığını göreceğiz. Umarım bir şeyler buluruz. Bence yarın daha iyi bir gün geçireceğiz."

Hulkenberg'in F1'e dönüşüyle ilgili de şöyle dedi: "Altı ya da yedi Alman pilota sahip olduğumuz zamanlar vardı, bu yüzden en azından bu hafta sonu yalnız olmadığımı bilmek güzel. Açıkçası bu, Sergio'nun durumuna da bağlı ve umarım çok yakında iyileşir. Ama evet, geri döndüğünü görmek güzel bir sürpriz."