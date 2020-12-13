Leclerc: "Yarış tempomuz kötü değil"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarının son bölümüne orta lastikle kalmayı başardı ancak son bölümde iyi bir tur atamayınca dokuzuncu oldu.

Geçen hafta aldığı grid cezası nedeniyle bu yarışa üç sıra geriden başlayacak Monakolu pilot, seansı şöyle yorumladı: "Son bölümdeki performans eksikliğini açıklayamıyorum."

"Akşam verilere bakacağız. İlk bölümdeki koşullarda iyi bir iş yapmıştık ve ikinci bölümde orta lastiklerle daha da iyi bir iş yaptık. Ama üçüncü bölüme kaldık ve ilk bölüme kıyasla çok daha kötüydü. İkinci sektörden itibaren arka lastiklerle mücadele ediyordum."

"Artık yarışta en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım. En iyi konumda olmadığımız ortada. Özellikle de ceza aldığımızı düşünürsek... Ama göreceğiz. Her şeyimi vereceğim ve sezonu en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız."

"Lastikler için çok zorlayıcı bir yarış olsa da, en iyisini yapmaya çalışacağız.."

Leclerc, grid cezası nedeniyle ilk onun dışında başlayacağını ve etrafındaki pilotlar da benzer seçimler yapacağı için büyük bir fark yaratmasını beklemediğini belirtti.

Yine de yarış temposuna güveniyor.

"Özellikle son sektörde olması gereken ritimde değildik. Maalesef yarın için üç sıra grid cezamız var, bu yüzden etrafımdakilerin orta veya sert lastiklerle başlamasını beklediğimiz için, orta lastiklerle yarışa başlamak büyük fark yaratmayacak."

"Yine de uzun sürüşlerimiz, ikinci bölümdeki kırmızı bayrak çıkana kadar oldukça rekabetçiydi. Bu yüzden yarıştaki hızımız çok kötü olmamalı."

"Zorlu bir yarış olacak çünkü Abu Dabi'de hava her zaman çok sıcak, bu yüzden lastik yönetimi her zamankinden daha büyük bir problem olacak."

"Sürücüler şampiyonasında altıncı olmak istiyorum, bu nedenle sezonun bu son yarışında olabildiğince çok yer kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. "