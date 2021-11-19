Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Bottas: "Doğru ayarlarla başladık"
Formula 1 / Katar GP Röportaj

Leclerc: "Yarış tempomuz iyi ama tek turda geride kalıyoruz"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, cuma gününün ardından verdiği demeçte, İtalyan ekibin yarış temposunun iyi olduğunu fakat tek turda tempo eksikliği yaşadığını söyledi.

Leclerc: "Yarış tempomuz iyi ama tek turda geride kalıyoruz"

Ferrari, Katar Grand Prix'si öncesinde cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında, ilk ona girmekte zorlandı ve Charles Leclerc ancak 13. olabildi.

Buna karşılık pisti çok sevdiğini belirten Leclerc, aracın yarış temposunda gayet iyi göründüğünü fakat tek tur temposunu artırmak için yapmaları gereken işler olduğunu belirtti.

Monakolu pilot şöyle dedi: "Bu pist gerçekten harika, çok beğendim. Takvimde yeni bir yarış pistinin olması her zaman için güzeldir."

"Cuma günü iki araçla da  pek çok tur atmayı başardık, bu da pistin özelliklerini daha iyi anlamayı ve birçok bilgi toplamayı mümkün kıldı. Yarın, uzun sürüşlerdeki hızımız yeterince iyi olduğu için sıralama turlarına hazırlanmaya odaklanacağız."

"Lastikler, yüksek asfalt sıcaklığından dolayı aşırı ısındığı için hem ilk hem de son sektörde mümkün olan en iyi dengeye sahip olmamız gerekiyor."

Leclerc şunları da ekledi: "Dediğim gibi iyi bir gündü ve buraya getirdiğimiz her şeyi deneyebildik, ki bu olumlu. Şimdi sıralama turlarında eksik olduğumuz performansı geri kazanmak için gece boyunca çalışmamız gerekecek."

"Yarış temposunda ise güçlü görünüyorduk. Fakat özellikle Sıralamalar için yapılacak çok fazla iş var."

"Bu hafta sonu ana rakiplerimiz McLaren ve AlphaTauri gibi görünüyor. Şu an için onların gerideyiz, ancak kaybettiğimiz zaman geri kazanabileceğimizden eminiz."

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Doğru ayarlarla başladık"
Önceki haber

Bottas: "Doğru ayarlarla başladık"
Yorumları görüntüle
Francesco Corghi Daha fazlası
Francesco Corghi
Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak
Formula 1

Resmi: Giovinazzi, 2022'de Dragon'la Formula E'de yarışacak

Le Mans 24 Saat: Isınma turlarının lideri Toyota Le Mans 24 Saat
Le Mans

Le Mans 24 Saat: Isınma turlarının lideri Toyota

DTM Lausitzring: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Sheldon van der Linde'nin oldu Lausitzring
DTM

DTM Lausitzring: İlk yarış öncesinde pole pozisyonu Sheldon van der Linde'nin oldu

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc, Verstappen ceza almazsa yarış yaklaşımını değiştirecek Katar GP
Formula 1

Leclerc, Verstappen ceza almazsa yarış yaklaşımını değiştirecek

Leclerc: "Bu şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz" Brezilya GP
Formula 1

Leclerc: "Bu şekilde ilerlemeye devam etmeliyiz"

Ferrari'de Sainz mutlu, Leclerc ise hayal kırıklığı yaşıyor Meksika GP
Formula 1

Ferrari'de Sainz mutlu, Leclerc ise hayal kırıklığı yaşıyor

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Binotto: "Ferrari'nin yakaladığı momentum, 2022 için çok önemli"
Formula 1

Binotto: "Ferrari'nin yakaladığı momentum, 2022 için çok önemli"

Binotto, Ferrari'nin Meksika'da daha güçlü olmasını beklemiş Meksika GP
Formula 1

Binotto, Ferrari'nin Meksika'da daha güçlü olmasını beklemiş

"Ayar sorunları çözüldü, Ferrari gerçek performansını bugün gösterecek" Meksika GP
Formula 1

"Ayar sorunları çözüldü, Ferrari gerçek performansını bugün gösterecek"

Son Haberler

Leclerc: "Yarış tempomuz iyi ama tek turda geride kalıyoruz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarış tempomuz iyi ama tek turda geride kalıyoruz"

Bottas: "Doğru ayarlarla başladık"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Doğru ayarlarla başladık"

Gasly: "Asıl hedefimiz Alpine"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Asıl hedefimiz Alpine"

Ricciardo: “Yapmamız gereken işler var”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Yapmamız gereken işler var”

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.