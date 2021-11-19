Leclerc: "Yarış tempomuz iyi ama tek turda geride kalıyoruz"

Ferrari, Katar Grand Prix'si öncesinde cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında, ilk ona girmekte zorlandı ve Charles Leclerc ancak 13. olabildi.

Buna karşılık pisti çok sevdiğini belirten Leclerc, aracın yarış temposunda gayet iyi göründüğünü fakat tek tur temposunu artırmak için yapmaları gereken işler olduğunu belirtti.

Monakolu pilot şöyle dedi: "Bu pist gerçekten harika, çok beğendim. Takvimde yeni bir yarış pistinin olması her zaman için güzeldir."

"Cuma günü iki araçla da pek çok tur atmayı başardık, bu da pistin özelliklerini daha iyi anlamayı ve birçok bilgi toplamayı mümkün kıldı. Yarın, uzun sürüşlerdeki hızımız yeterince iyi olduğu için sıralama turlarına hazırlanmaya odaklanacağız."

"Lastikler, yüksek asfalt sıcaklığından dolayı aşırı ısındığı için hem ilk hem de son sektörde mümkün olan en iyi dengeye sahip olmamız gerekiyor."

Leclerc şunları da ekledi: "Dediğim gibi iyi bir gündü ve buraya getirdiğimiz her şeyi deneyebildik, ki bu olumlu. Şimdi sıralama turlarında eksik olduğumuz performansı geri kazanmak için gece boyunca çalışmamız gerekecek."

"Yarış temposunda ise güçlü görünüyorduk. Fakat özellikle Sıralamalar için yapılacak çok fazla iş var."

"Bu hafta sonu ana rakiplerimiz McLaren ve AlphaTauri gibi görünüyor. Şu an için onların gerideyiz, ancak kaybettiğimiz zaman geri kazanabileceğimizden eminiz."

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images