Leclerc: "Yarış tempomuz hâlâ çok güçlü ancak tek turda gerideyiz"

Ferrari pilotları, ilk antrenman seansında 2. ve 3. sıralarda yer alsalar da, ikinci seansta ilk 10'a girmeyi başaramadılar.

Seansı 16. sırada tamamlayan Charles Leclerc, C5 lastikten tek turda en iyisini çıkaramadıklarını ancak yarış temposunda iyi göründüklerini belirtti.

Monakolu pilot, "Genel olarak iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Yarış hızı geçen hafta olduğu kadar rekabetçi görünüyor, tek turda ise gelişmemiz lazım."

"Lastikleri en iyi şekilde nasıl çalıştıracağımızı henüz tam olarak anladığımızı düşünmüyorum ve bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"C5 lastiği anlamak için yapmamız gereken çok fazla iş var. Bu lastikleri, burada ilk kez kullanıyoruz ve henüz en iyi şekilde çalışmalarını sağladığımızı düşünüyorum."

"Bu yüzden hâlâ bu konu üzerinde çalışmamız gerekiyor fakat genel olarak oldukça iyi bir gündü. Yarış tempomuz geçen haftaki kadar iyi ve sıralama tempomuz üzerinde hâlâ çalışıyoruz."

"Hâlâ, biraz daha yukarı çımamız için gereken o küçük adımı atmayı başaramadık fakat bunun üzerinde çalışıyoruz ve umarım yarına kadar bunu bulabiliriz."

Carlos Sainz ise aracın geçen haftayla benzer olmasına rağmen çok farklı hissettirdiğini dile getirdi.

"Tablonun geçen hafta sonu ile benzer olduğunu düşünüyorum,"

"Burada temelde, geçen haftayla oldukça benzer bir araca sahibiz fakat her şey farklı hissettiriyor. Bu da Formula 1 araçlarının ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Kanatta çok hafif değişiklikler var ve pist şartları da çok az değişti ama tamamen farklı bir araca sahipmişiz gibi hissettiriyor."

"Bence genel tablo geçen hafta ile çok benzer. Sıralama turlarında, her ne kadar virajlarda iyi olsak bile bu pistte tam gaz geçilen süre nedeniyle her halükarda biraz geride kalacağız. Burada pistin %80'i tam gaz geçiliyor."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images