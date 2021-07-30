Leclerc: "Yarış tempomuz güçlü görünüyor"

Monakolu pilot, Macaristan'da gerçekleştirilen cuma günkü ikinci antrenman seansında ilk ona girmeyi başaramadı.

Bununla beraber Monakolu pilotun uzun sürüşlerdeki temposu çok iyiydi ve hafta sonu için umut verdi.

Ancak Macaristan, geçiş yapması kolay bir pist değil ve Leclerc, tek turda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Leclerc şöyle konuştu: "Bugün çalışma programımızı tamamlamayı başardık. Açıkçası pist biraz değişti ama bunun dışında şu anda araçtaki hissiyatımız anlamında oldukça mutluyuz."

"Yarın sıralama turlarında nasıl performans göstereceğimizi göreceğiz. Fakat şimdilik hissiyat oldukça iyi görünüyor. Yarın her şeyi %100 şekilde yapmak adına yapmamız gerek bazı işler var fakat doğru yöndeyiz."

"Yarın sıralama turlarından biraz daha fazlasını ortaya koymayı umuyoruz. Burada geçiş yapmak oldukça zor olacak. Cumartesi günü, özellikle bu hafta sonu biraz daha güçlü olmamız gerekiyor. Bu yüzden odak noktamız diğer yarışlara kıyasla biraz daha cumartesi lehine olacak."

"Sıcak şartlar şimdiye kadar çok zordu. Ayrıca araç da gerçekten çok sıcak fakat durum herkes için aynı. Bu yüzden duruma uyum sağlamamız gerekiyor. Bence bugün oldukça iyi bir iş çıkardık. Özellikle yarış simülasyonunda oldukça güçlü görünüyorduk. Şimdi sıralama turlarında gelişmeye çalışmalıyız. Bunu yaparsak daha iyi olacak."

"Eğer sıcaklık, yağmur olmaksızın biraz düşebilirse kendi açımızdan harika olur."

Araçtaki hissiyatı sorulduğunda Leclerc, "Yarın sıralama turlarında nasıl performans gösterdiğimizi göreceğiz ancak şu ana kadarki duygu oldukça iyiydi."

"Potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmak için yapılacak işler olduğunu biliyoruz fakat doğru yönde ilerliyoruz.. Yarış simülasyonu oldukça iyi görünüyordu. Sıralama performansımızı biraz daha geliştirebiliriz ve bunu yaparsak, iyi durumda olacağız." yanıtını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Motorsport Images