Leclerc: "Yarış tempomuz göründüğü kadar kötü değil"

Ferrari, yaz tatilinden bu yana altı pole pozisyonu almasına rağmen yarışta aynı performansı göstermekte zorlandı ve sadece üç zafer alabildi.

İtalyan ekip, Japonya ve Meksika Grand Prix'lerine ilk iki sıradan başlamasına rağmen yarışta zafere ulaşamadılar ve sadece bir arala podyuma çıkabildiler.

Yine de Leclerc, yarış temposunun göründüğü kadar kötü olmadığı konusunda ısrarcıydı. Bununla birlikte genç pilot, her zaman en iyisini yapmakta zorlandıklarını kabul etti."

Leclerc, "Kendi açımdan bakarsam yarışlardan mükemmel bir iş yapmadığımı kabul etmem gerekiyor."

“Özellikle yarış temposunda, kendi açımdan yapılacak pek çok şey var. Kendimi bu alanda geliştirebilirim."

“Meksika'daki yarış bu açıdan çok iyiydi çünkü orada çok şey öğrendim."

“Dışarıdan görmek zor, ama sürüş açısından yarış boyunca pek çok farklı şey denedim."

“Bazı yarışlarda şanssızdık. Sochi'de bir başka galibiyet daha alabilirdik ama Sebastian dayanıklılık sorunu yaşayınca Sanal Güvenlik Aracı girdi."

“Yani birkaç yarışta fırsatları teptik. Yani yarış tempomuzun göründüğü kadar kötü olduğunu düşünmüyorum." dedi.