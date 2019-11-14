Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Yarış tempomuz göründüğü kadar kötü değil"

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Yarış tempomuz göründüğü kadar kötü değil"
Ekleyen:
, Editör
14 Kas 2019 14:59

Charles Leclerc, Ferrari'nin yarış temposunun göründüğü kadar kötü olmadığını söyledi.

Ferrari, yaz tatilinden bu yana altı pole pozisyonu almasına rağmen yarışta aynı performansı göstermekte zorlandı ve sadece üç zafer alabildi.

İtalyan ekip, Japonya ve Meksika Grand Prix'lerine ilk iki sıradan başlamasına rağmen yarışta zafere ulaşamadılar ve sadece bir arala podyuma çıkabildiler.

Yine de Leclerc, yarış temposunun göründüğü kadar kötü olmadığı konusunda ısrarcıydı. Bununla birlikte genç pilot, her zaman en iyisini yapmakta zorlandıklarını kabul etti."

Leclerc, "Kendi açımdan bakarsam yarışlardan mükemmel bir iş yapmadığımı kabul etmem gerekiyor."

“Özellikle yarış temposunda, kendi açımdan yapılacak pek çok şey var. Kendimi bu alanda geliştirebilirim."

“Meksika'daki yarış bu açıdan çok iyiydi çünkü orada çok şey öğrendim."

“Dışarıdan görmek zor, ama sürüş açısından yarış boyunca pek çok farklı şey denedim." 

“Bazı yarışlarda şanssızdık. Sochi'de bir başka galibiyet daha alabilirdik ama Sebastian dayanıklılık sorunu yaşayınca Sanal Güvenlik Aracı girdi."

“Yani birkaç yarışta fırsatları teptik. Yani yarış tempomuzun göründüğü kadar kötü olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Sonraki haber
Brown: "McLaren'ın 2019'daki zayıf noktası dayanıklılıktı"

Önceki haber

Brown: "McLaren'ın 2019'daki zayıf noktası dayanıklılıktı"

Sonraki haber

Bottas'ın 2020'de Hamilton'ı yenmek için "gizli bir planı" var

Bottas'ın 2020'de Hamilton'ı yenmek için "gizli bir planı" var
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

2s
5
Formula 1

Lehto, Honda ile ilgili ilginç bir komplo teorisi ortaya attı

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.