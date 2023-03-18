Leclerc: "Yarış tempomuz Bahreyn'den daha iyi"
Charles Leclerc, Suudi Arabistan'daki ilk günün ardından genel tempo anlamında Bahreyn'den daha iyi göründüklerini söyledi.
Ferrari, Bahreyn'de oldukça zor bir hafta sonu geçirdi ve özellikle aracın yarış temposu pek de istedikleri seviyede değildi.
Hal böyle olunca, geride kalan 1.5 haftalık süre zarfında takıma yönelik çok fazla eleştiri yapıldı.
Suudi Arabistan'daki ilk günde her iki Ferrari pilotu da tek tur temposu anlamında geride kaldı. Fakat Charles Leclerc, genel olarak daha iyi göründüklerini vurguladı.
"Açık konuşmak gerekirse o kadar da kötü olduğumuzu düşünmüyorum, hislerimiz gayet iyi ama performansı okumak oldukça zor çünkü herkes güç, ağırlık vb. konularda çok farklı şeyler yapıyor. Muhtemelen şu anda her şey diğer yıllardan daha farklı."
"Bu yüzden Cuma antrenmanlarını okumak artık biraz daha zorlaştı. Ancak hissiyat oldukça iyiydi ve yarış temposu Bahreyn'den daha iyi görünüyor, bu yüzden durum gayet olumlu."
"Elimizde daha fazlası var, ne kadar olduğunu ise göreceğiz. Eminim Red Bull'un da sakladığı bir şeyler vardır, hepsini yarın göreceğiz."
"Fakat şu anda olduğundan daha yakın olacağını düşünüyorum."
Sparks kick up from Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Carlos Sainz da Bahreyn'den daha iyi oldukları görüşünde.
"Şahsen Bahreyn'e kıyasla biraz daha yakın olduğumuzu hissediyorum. Motor modları vb. gibi şeylerden ötürü bugünkü pozisyonumuz gerçek hızımızı yansıtmıyor."
"Yarış temposunda kesinlikle daha rekabetçi görünüyoruz, bu yüzden hafta sonuna girerken daha pozitifim..."
"Red Bull'un açık şekilde favori olduğu ortada, ancak hız ve genel hissiyat açısından kendimi biraz daha yakın hissediyorum. Bunun podyuma çıkmak ya da zirve mücadelesi vermek için yeterli olup olmadığı ise net değil."
"Bunu Cumartesi günü göreceğiz."
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP 3. antrenman seansı
F1 pilotlarına göre Cidde'deki değişiklikler, güvenlik konusunda çok az fark yarattı
Son Haberler
Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"
Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor" Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"
Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"
Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum" Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"
Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"
Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün" Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"
Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"
Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum" Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.