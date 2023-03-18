Leclerc: "Yarış tempomuz Bahreyn'den daha iyi"

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Ferrari, Bahreyn'de oldukça zor bir hafta sonu geçirdi ve özellikle aracın yarış temposu pek de istedikleri seviyede değildi.

Hal böyle olunca, geride kalan 1.5 haftalık süre zarfında takıma yönelik çok fazla eleştiri yapıldı.

Suudi Arabistan'daki ilk günde her iki Ferrari pilotu da tek tur temposu anlamında geride kaldı. Fakat Charles Leclerc, genel olarak daha iyi göründüklerini vurguladı.

"Açık konuşmak gerekirse o kadar da kötü olduğumuzu düşünmüyorum, hislerimiz gayet iyi ama performansı okumak oldukça zor çünkü herkes güç, ağırlık vb. konularda çok farklı şeyler yapıyor. Muhtemelen şu anda her şey diğer yıllardan daha farklı."

"Bu yüzden Cuma antrenmanlarını okumak artık biraz daha zorlaştı. Ancak hissiyat oldukça iyiydi ve yarış temposu Bahreyn'den daha iyi görünüyor, bu yüzden durum gayet olumlu."

"Elimizde daha fazlası var, ne kadar olduğunu ise göreceğiz. Eminim Red Bull'un da sakladığı bir şeyler vardır, hepsini yarın göreceğiz."

"Fakat şu anda olduğundan daha yakın olacağını düşünüyorum."

Sparks kick up from Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz da Bahreyn'den daha iyi oldukları görüşünde.

"Şahsen Bahreyn'e kıyasla biraz daha yakın olduğumuzu hissediyorum. Motor modları vb. gibi şeylerden ötürü bugünkü pozisyonumuz gerçek hızımızı yansıtmıyor."

"Yarış temposunda kesinlikle daha rekabetçi görünüyoruz, bu yüzden hafta sonuna girerken daha pozitifim..."

"Red Bull'un açık şekilde favori olduğu ortada, ancak hız ve genel hissiyat açısından kendimi biraz daha yakın hissediyorum. Bunun podyuma çıkmak ya da zirve mücadelesi vermek için yeterli olup olmadığı ise net değil."

"Bunu Cumartesi günü göreceğiz."