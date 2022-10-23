Leclerc: "Yarış sonlarında daha rekabetçi olmamız gerek"

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Sıralama turlarını 2. sırada tamamlayan Leclerc, motor ve turbo değiştirdiğinden dolayı 10 sıra grid cezası almasının ardından yarışa 12. sıradan başladı.

Startta kaostan uzak kalmayı başaran Monakolu pilot, sonraki turlarda sıralar kazandı ve Max Verstappen'in yavaş pit stopunun ardından 2. sıraya kadar yükselmişti.

Ancak Verstappen, Leclerc'i yeniden geçmeyi başardı ve Leclerc, 3. sırayı geriledi. Genç pilot, ilerleyen turlarda lastik aşınmasıyla performans kaybetti ve 3. olarak yarışı podyumda tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, 12. sıradan başladıkları yarışı 3. sırada bitirdikleri için mutlu olsa da özellikle yarışların son bölümündeki tempolarını geliştirmeleri gerektiğini düşünüyor.

Leclerc, "Bir açıdan yarışımdan memnunun çünkü 12. başladık ve podyum iyi bir başarı. Ancak yarışa baktığınızda biraz hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Tempomuz vardı ama bence yarışın sonunda biraz fazla aşınma yaşadık. Bu alanda çalışacağız."

"Yine de 12. sıradan başlayıp 3. olmak o kadar da kötü değil."

"Kesinlikle takvimdeki en zorlu yarışlardan biri. İlk sektördeki G kuvvetleri ve lastik aşınması daha da zor yapıyor."

"Checo'yla güzel mücadele ettik ve sonrasında Max'le de aynı şekilde. Ancak yarışların sonlarında doğru onlarla mücadele edebilmemiz için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Meksika'ya bir güncelleme planlamıyoruz ama paketimizi maksimize edeceğiz."

"Ferrari pilotu olduğum için çok şanslıyım ve bunu biliyorum. Bugün kırmızı tişörtlü çok fazla kişiyi görmek güzeldi. Çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum ki seneye biz kazanacağız." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images