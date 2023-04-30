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Leclerc: "Yarış konusunda Red Bull bambaşka bir ligde"

Charles Leclerc, bu hafta sonu ön bölüme yaklaşsalar da yarış söz konusu olduğunda Red Bull'un bambaşka bir ligde olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
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Leclerc: "Yarış konusunda Red Bull bambaşka bir ligde"

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Leclerc, temiz bir start alarak ilk üç tur ikinci sıradaki Max Verstappen'i arkasında tutmayı başardı. 

Ancak DRS açılır açılmaz Red Bull pilotu, Leclerc'i kolaylıkla geride bıraktı. Daha sonrasında Leclerc geriye düşerek liderlik mücadelesi veremedi.

Yarışın ardından verdiği demeçte Leclerc, araçta daha iyi hissettiğini ancak Red Bull'un yarış konusunda 'bambaşka bir ligde olduğunu' söyledi. 

Monakolu pilot, "Dürüst olmak gerekirse, araçta daha iyi hissediyorum."

"Ancak yarış söz konusu olduğunda Red Bull bambaşka bir ligde."

"Yarış temposu olarak bizden çok daha öndeler. Dün de söylediğim gibi, sanırım bizim bulamadığımız bir şeyi buldular."

"Aramızdaki farkı ne derecede kapattığımızı bilmiyorum - ki bu tür bir farka sahip olduğunuzda, muhtemelen %100 zorlamıyorsunuzdur - Ama araca dair hislerimiz daha iyi."

"Aston Martin de bugün gerçekten çok hızlıydı. Yani evet, hâlâ yapacak çok işimiz var."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Şu anki odak noktamız bu. Takımdaki herkes yarışlarda neler yapabileceğimizi anlamaya çalışmak ve daha fazla performans elde etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor." dedi. 

Leclerc Bakü'de, Aston Martin'den Fernando Alonso'yu gerisinde tutarak çifte Dünya Şampiyonu'nun 2023'te podyuma çıkma serisini sonlandırmış oldu.

Yarış sonunda Alonso'nun kendisini zorlayıp zorlamadığı sorusuna ise Leclerc, şu yanıtı verdi: "Evet, zorluyordu."

"Başlangıçta niyetinin ne olduğunu biliyordum, çünkü bunu hep yapar. Stint'in başında lastikleri tutmaya ve sonunda zorlamaya çalışıyor. Ben de aynısını yapmaya çalıştım. Sonunda beni geçmeye yakındı ama Fernando için yeterli değildi." 

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