Leclerc: "Yarış hızımız çok iyi ama sıralama hızımız üzerinde çalışmamız gerek"

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Abu Dhabi Grand Prix'si öncesi ilk iki antrenman seansını da sırasıyla sekizinci ve dokuzuncu sırada tamamladı.

Leclerc, "İyi bir gündü. Özellikle sıralamada hız bulmak için hâlâ yapılacak biraz iş var ama her şey bir araya geliyor gibi hissediyorum."

"Yarış temposu da bugün çok güçlüydü, bu nedenle bugünkü yarış hızımız göz önüne alındığında sıralama hızının güçlü olmaması için hiçbir neden yok." dedi.

Leclerc, gridin ön tarafı ile aralarındaki fark hakkında, "Aradaki farka pek odaklanmıyoruz çünkü sıralamaya vardıklarında her şeyi bir araya getirecekler ve fark muhtemelen değişecek. Ayrıca temelde onlarla rekabet etmeyeceğimizi de biliyoruz."

"Sadece kendimize odaklanıyoruz ama olumlu bir gün oldu. Özellikle yarış temposu çok güçlüydü, şimdi ise yarın için bunu geliştirmemiz ve harika bir gün geçirmemiz gerekiyor." dedi.

F1'in Abu Dhabi pistine yaptığı son ziyaretten bu yana Yas Marina, pistin üç ana alanına odaklanılan büyük değişikliklerden geçti.

Monakolu pilot, pist hakkında, "Pistten gerçekten keyif aldım. Bence geçiş yapmak için de daha iyi olacak, yani her şey iyi."

"Sürücüler için 9. viraj çok heyecan verici. Ben eski 5., 6. ve 7. virajları çok beğeniyordum ama sorun değil. 9. viraj çok güzel ve bence 5. viraj geçişlere yardımcı olacak, bu yüzden iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.