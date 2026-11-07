Formula 1 Sao Paulo GP

Leclerc: ”Yarınki yarış için iyi hissediyorum”

Brezilya’daki sıralama seansının ardından basına konuşan Leclerc, gird cezasına rağmen yarışta puan toplayabileceklerine inandığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 21:25

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Yağmur şartları altındaki sıralama seansında 4. sırayı elde eden Charles Leclerc, Pazar günkü yarış için beklentilerini basınla paylaştı.

Sıralama seansının ardından konuşan Leclerc şunları söyledi: “Çok zorlu bir seanstı fakat aynı zamanda bugün çok önemli şeyler de öğrendiğimizi düşünüyorum.”

“Bunu söylemek ilginç çünkü araçta çok fazla şeyi değiştiremiyoruz fakat 10 sıralık grid cezamız yüzünden elimizden gelin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum.”

“Ve bence bu durum son derece verimliydi çükü ıslak zemindeki koşullar araç hakkındaki pek çok şeyi anlamamı sağladı. Biliyorum ki takım da aynı şeyleri hissetti.”

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

“Genel olarak ıslak zeminde sürmek son yıllardaki en büyük zorluklardan biriydi, bu sadece bizim için değil tüm takımlar için geçerli.”

“Q1’den beri araçtan iyi bir hissiyat aldım ve Q3’e başlarken ufak ayarlar yapıp bu hissiyatı daha da iyileştirmeyi başardık. Bundan dolayı çok mutluyum.”

Yarış hakkındaki düşüncelerini de paylaşan Leclerc, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yarınki yarış için iyi hissediyorum, çok heyecanlıyım.”

“Elbette grid cezamız olduğunu ve zorlu şartlar altında gerçekleşeceğini biliyoruz. Umarım bu şartları sıralamamızı geliştirip podyum mücadelesine dahil olmak için kullanabiliriz.”

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- Motorsport.com Ekibi

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