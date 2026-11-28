Formula 1 Katar GP
Leclerc: “Yarının bizim için iyi bir gün olacağını sanmıyorum”
Katar'daki sıralama seansını değerlendiren Charles Leclerc, Lusail pistinin takvimdeki en pürüzsüz asfalta sahip olmasının Ferrari’yi zorladığını söyledi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 28 Kas 2026 20:54
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)
Katar hafta sonunun sıralama turlarını değerlendiren Charles Leclerc, tempo eksikliğinin bu kez lastikleri ısıtmakla ilgili olmadığını ifade etti. Pistin pürüzsüz asfalt yapısının kendilerini geriye düşürdüğünü ve sınırları zorladıklarında yol tutuşunu kaybettiklerini belirten Leclerc, bataryayı tüketmelerine rağmen rakiplerinin hızlarına erişemediklerini dile getirdi.
27 turluk lastik sınırı ve kerblerin yarattığı aşınma riskine dikkat çeken Leclerc, pazar günkü yarıştan beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Buradaki en belirgin fark, takvimdeki diğer tüm pistlerden çok daha pürüzsüz olan asfalt yapısı çünkü bizim bu tarz zeminlerde zorlanma eğilimimiz var.”
“Araçta çok farklı ayarlar denedik ama yolunda gitmeyen bir şeyler var. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyorsak araç geliştirme sürecinde bu pistleri de hesaba katmalıyız.”
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
“Bu kez sorun lastikleri doğru çalışma aralığına sokmak değildi, basit bir şekilde yere basma kuvvetimiz rakiplerin çok gerisinde. Aslında garip bir şekilde aracın dengesi de hiç fena hissettirmiyor.”
“Tempo bulmak için sınırları biraz zorladığımızda, dört tekerden birinde sorun yaşıyoruz ve kayıyoruz, dolayısıyla virajlarda da hız taşıyamıyoruz. Yani asıl sorun genel olarak yol tutuşumuz.”
“Son sektörde enerji kullanımı elbette kritik, daha fazla enerjiniz olduğunda viraja yaklaşık 15 km/s daha hızlı girersiniz ve bu da size daha fazla yere basma kuvveti sağlar. Fakat biz, daha önce bataryamız tükendiği için rakiplerin ulaştığı hızlara hiç çıkamadık.”
“Yarınki yarışa gelirsek, 27 turluk lastik sınırının bizim için yeterli olacağını düşünüyorum. Virajlarda zaten yavaş kaldığımız için lastikleri rakiplere kıyasla biraz daha az zorluyoruz ama yine de kerblerin üzerine taşmanın getirdiği aşınmaya dikkat etmeliyiz.”
“Her şeye rağmen yarının bizim için iyi bir gün olacağını sanmıyorum."
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Resmi: Camara, üç sıra ile F1'deki ilk grid cezasını aldı
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Neşe Akkoyun
Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
1 s
Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”
Wolff: “George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
1 s
Wolff: “George, sıralama seansının her bölümünde kusursuzdu”
Norris: “Mercedes, bize kıyasla başka bir seviyedeydi”
Formula 1
Formula 1
Katar GP
1 s
Norris: “Mercedes, bize kıyasla başka bir seviyedeydi”
Son Haberler
Leclerc: “Yarının bizim için iyi bir gün olacağını sanmıyorum”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
6 dk
Leclerc: “Yarının bizim için iyi bir gün olacağını sanmıyorum”
Resmi: Camara, üç sıra ile F1'deki ilk grid cezasını aldı
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
31 dk
Resmi: Camara, üç sıra ile F1'deki ilk grid cezasını aldı
Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
56 dk
Hadjar: "Asıl hedefim üçüncülüktü"
Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”
Formula 1
F1 Formula 1
Katar GP
1 s
Verstappen: “Yarın Mercedes ile rekabet edebileceğimizi sanmıyorum”
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol