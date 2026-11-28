Formula 1 Katar GP

Leclerc: “Yarının bizim için iyi bir gün olacağını sanmıyorum”

Katar'daki sıralama seansını değerlendiren Charles Leclerc, Lusail pistinin takvimdeki en pürüzsüz asfalta sahip olmasının Ferrari’yi zorladığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 28 Kas 2026 20:54

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

Katar hafta sonunun sıralama turlarını değerlendiren Charles Leclerc, tempo eksikliğinin bu kez lastikleri ısıtmakla ilgili olmadığını ifade etti. Pistin pürüzsüz asfalt yapısının kendilerini geriye düşürdüğünü ve sınırları zorladıklarında yol tutuşunu kaybettiklerini belirten Leclerc, bataryayı tüketmelerine rağmen rakiplerinin hızlarına erişemediklerini dile getirdi.

27 turluk lastik sınırı ve kerblerin yarattığı aşınma riskine dikkat çeken Leclerc, pazar günkü yarıştan beklentilerini şu sözlerle aktardı: "Buradaki en belirgin fark, takvimdeki diğer tüm pistlerden çok daha pürüzsüz olan asfalt yapısı çünkü bizim bu tarz zeminlerde zorlanma eğilimimiz var.”

“Araçta çok farklı ayarlar denedik ama yolunda gitmeyen bir şeyler var. Önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyorsak araç geliştirme sürecinde bu pistleri de hesaba katmalıyız.”

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Bu kez sorun lastikleri doğru çalışma aralığına sokmak değildi, basit bir şekilde yere basma kuvvetimiz rakiplerin çok gerisinde. Aslında garip bir şekilde aracın dengesi de hiç fena hissettirmiyor.”

“Tempo bulmak için sınırları biraz zorladığımızda, dört tekerden birinde sorun yaşıyoruz ve kayıyoruz, dolayısıyla virajlarda da hız taşıyamıyoruz. Yani asıl sorun genel olarak yol tutuşumuz.”

“Son sektörde enerji kullanımı elbette kritik, daha fazla enerjiniz olduğunda viraja yaklaşık 15 km/s daha hızlı girersiniz ve bu da size daha fazla yere basma kuvveti sağlar. Fakat biz, daha önce bataryamız tükendiği için rakiplerin ulaştığı hızlara hiç çıkamadık.”

“Yarınki yarışa gelirsek, 27 turluk lastik sınırının bizim için yeterli olacağını düşünüyorum. Virajlarda zaten yavaş kaldığımız için lastikleri rakiplere kıyasla biraz daha az zorluyoruz ama yine de kerblerin üzerine taşmanın getirdiği aşınmaya dikkat etmeliyiz.”

“Her şeye rağmen yarının bizim için iyi bir gün olacağını sanmıyorum."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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