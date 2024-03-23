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Formula 1 Avustralya GP

Leclerc: "Yarın iyi bir start almak önemli olacak"

Avustralya GP sıralama turlarında hayal kırıklığı yaşayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, startın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Burak Yasul
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Andrew Ferraro / Motorsport Images

Avustralya'ya, Cidde'de aldığı üçüncülük ile gelen Ferrari'nin Moncao'lu yıldızı Charles Leclerc, sıralama turlarında istediğini bulamadı.

Avustralya'da 2. ve 3. antrenman seanslarını lider tamamlayan Monaco'lu, sıralama turlarının ilk iki bölümünde de hızlı göründü.

Ama sıralama turlarının son bölümünde istediğini bulamadı ve 5. sırada kaldı.

Bugün pole pozisyonunu alıp alamayacağı sorulduğunda Leclerc, "Hayır. Hayır, hayır, hayır. Bugün nedense doğru hissi bulamadım."

"3. antrenmanda hissedebildiğim bir şey vardı. Ama kendime sıralamalarda bu güveni tekrar bulacağımı söyledim, ki bu çoğu zaman işe yarar, ama bugün işe yaramadı."

"Ön taraf istediğim kadar güçlü değildi. Son turda ön kanatla çok agresif davrandım ve açıkçası diğer tarafa geçtik. Yani biraz utanç verici ama durum böyle." dedi.

2. antrenman seansında yarış temposu hızında oldukça iyi görünen Leclerc'e yarın neleri iyi yapması gerektiği sorulduğunda startın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Leclerc, "Sadece iyi bir başlangıç yapmalıyım."

"Ama yarış uzun ve burada dört DRS bölgesi var. Bu yüzden geçişin mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Hâlâ Red Bull'un başlangıçta düşündüğümüzden daha fazla marjı olduğuna inanıyorum, bu yüzden yarın daha güçlü olacaklar." 

"Checo'yu yakalamak için Lando'yu oldukça hızlı bir şekilde geçersem, Carlos'la öndekileri yakalamaya odaklanabiliriz ve umarım onları biraz daha baskı altına alabiliriz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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