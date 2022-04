Leclerc: "Yarın daha güçlü geleceğiz"

Charles Leclerc, cuma günü kuru-ıslak zemin koşullarında gerçekleştirilen sıralama turlarını Verstappen'in gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

Fakat Ferrari pilotu, bugün gerçekleştirilen sprint yarışında iyi start aldı ve ilk viraja gelmeden liderliği ele geçirdi.

Leclerc, yarışın sonlarına doğru sol ön lastiğinde ufalanma sorunuyla mücadele etti ve Red Bull pilotu farkı kapatmaya başladı.

Monakolu pilot 20. turda Verstappen'e geçildi ve yarışı ikinci sırada tamamlayarak 7 puan aldı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Yine de ilk çizgiden başlayacağız."

"Yarışın sonunda lastikler yüzünden zorlandık ve bunu yarın için analiz etmemiz gerekiyor."

"Asıl yarış yarın olacak ve hazır olduğumuza emin olmalıyız. Fakat tempomuz iyiydi, sonrasında sol ön lastikte ufalanma yaşamaya başladık ve kaybettik."

"Ancak hayat böyle. Çalışacağız ve yarın daha güçlü geleceğiz." dedi.

Leclerc, Imola'daki taraftarların desteği hakkında şunları ekledi: "Bu inanılmaz. İtalya'ya her geldiğimizde çok fazla destek görüyoruz ve tribünlerde bu kadar insanı görmek muhteşem."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images