Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Verstappen: "Temiz bir sprint yarışı geçirdiğim için mutluyum" Sonraki / Perez: "Yarın 1-2 yapmak ideal olur"
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Leclerc: "Yarın daha güçlü geleceğiz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sprint yarışında temposu iyi olsa da lastikler yüzünden zorlandığını ve yarın daha güçlü geleceklerini söyledi.

Ekleyen:
Leclerc: "Yarın daha güçlü geleceğiz"
Haberi dinle

Charles Leclerc, cuma günü kuru-ıslak zemin koşullarında gerçekleştirilen sıralama turlarını Verstappen'in gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

Fakat Ferrari pilotu, bugün gerçekleştirilen sprint yarışında iyi start aldı ve ilk viraja gelmeden liderliği ele geçirdi.

Leclerc, yarışın sonlarına doğru sol ön lastiğinde ufalanma sorunuyla mücadele etti ve Red Bull pilotu farkı kapatmaya başladı.

Monakolu pilot 20. turda Verstappen'e geçildi ve yarışı ikinci sırada tamamlayarak 7 puan aldı.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, "Yine de ilk çizgiden başlayacağız."

"Yarışın sonunda lastikler yüzünden zorlandık ve bunu yarın için analiz etmemiz gerekiyor."

"Asıl yarış yarın olacak ve hazır olduğumuza emin olmalıyız. Fakat tempomuz iyiydi, sonrasında sol ön lastikte ufalanma yaşamaya başladık ve kaybettik."

"Ancak hayat böyle. Çalışacağız ve yarın daha güçlü geleceğiz." dedi.

Leclerc, Imola'daki taraftarların desteği hakkında şunları ekledi: "Bu inanılmaz. İtalya'ya her geldiğimizde çok fazla destek görüyoruz ve tribünlerde bu kadar insanı görmek muhteşem."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Temiz bir sprint yarışı geçirdiğim için mutluyum"
Önceki haber

Verstappen: "Temiz bir sprint yarışı geçirdiğim için mutluyum"
Sonraki haber

Perez: "Yarın 1-2 yapmak ideal olur"

Perez: "Yarın 1-2 yapmak ideal olur"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp" Emilia Romagna GP
Formula 1

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş Emilia Romagna GP
Formula 1

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş

Magnussen, sprint yarışında yanlış lastiği seçtikleri için pişman Emilia Romagna GP
Formula 1

Magnussen, sprint yarışında yanlış lastiği seçtikleri için pişman

Son Haberler

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak
Formula 1 Formula 1

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş
Formula 1 Formula 1

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.