Leclerc: "Yarın bundan daha iyisini yapamayacağız"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, araçtan neredeyse her şeyi aldığını ve daha fazlasını yapmasının zor olduğunu söylüyor.
Sıralama turlarındaki en iyi Ferrari pilotu olan Charles Leclerc, Pazar günü Katar'da yapılacak yarışa beşinci sıradan başlayacak.
Carlos Sainz Jr'ın ikinci bölümde elenmesiyle Leclerc, son bölüme kalan tek Ferrari pilotu oldu ve McLaren pilotlarının aldığı cezalarla beşinci sıraya çıktı.
Sıralama turlarından sonra araçta denge problemleri olduğunu ve direksiyonun istediği gibi davranmadığını söyleyen Leclerc, hayal kırıklığını gizlemedi.
Monakolu pilot şöyle konuştu: "Tek turda yüksek hızlı bölümlerde sorun yaşadık, bu beni vites küçültmeye zorladı.
"Harika değildi, gerçekten çok fazla sıra kaybettim."
"Q2'de sadece bir deneme yapabildim çünkü ilk denemeyi iptal etmek zorundaydım."
"İkinci denemede sadece bir tur atmak zorunda kaldım, başka seçeneğim yoktu."
"Genel olarak elimizdekilerle en iyisini yaptık. Şimdi yarın için biraz tempo yakalamaya çalışmalıyız."
"Fakat yarın, bugün yaptığımızdan daha fazlasını yapabileceğimizi düşünmüyorum."
"Belki iyi bir ilk tur atabiliriz ama çok daha fazlası olduğunu sanmıyorum."
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