Prime'a abone ol
Önceki / Hayal kırıklığı yaşayan Stroll, röportajı kısa kesti
Formula 1 / Katar GP Röportaj

Leclerc: "Yarın bundan daha iyisini yapamayacağız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, araçtan neredeyse her şeyi aldığını ve daha fazlasını yapmasının zor olduğunu söylüyor.

Giacomo Rauli
Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Sıralama turlarındaki en iyi Ferrari pilotu olan Charles Leclerc, Pazar günü Katar'da yapılacak yarışa beşinci sıradan başlayacak.

Carlos Sainz Jr'ın ikinci bölümde elenmesiyle Leclerc, son bölüme kalan tek Ferrari pilotu oldu ve McLaren pilotlarının aldığı cezalarla beşinci sıraya çıktı.

Sıralama turlarından sonra araçta denge problemleri olduğunu ve direksiyonun istediği gibi davranmadığını söyleyen Leclerc, hayal kırıklığını gizlemedi.

Monakolu pilot şöyle konuştu: "Tek turda yüksek hızlı bölümlerde sorun yaşadık, bu beni vites küçültmeye zorladı.

"Harika değildi, gerçekten çok fazla sıra kaybettim."

"Q2'de sadece bir deneme yapabildim çünkü ilk denemeyi iptal etmek zorundaydım."

"İkinci denemede sadece bir tur atmak zorunda kaldım, başka seçeneğim yoktu."

"Genel olarak elimizdekilerle en iyisini yaptık. Şimdi yarın için biraz tempo yakalamaya çalışmalıyız."

"Fakat yarın, bugün yaptığımızdan daha fazlasını yapabileceğimizi düşünmüyorum."

"Belki iyi bir ilk tur atabiliriz ama çok daha fazlası olduğunu sanmıyorum."

paylaşım
yorumlar

Hayal kırıklığı yaşayan Stroll, röportajı kısa kesti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Giacomo Rauli Daha fazlası
Giacomo Rauli
Vasseur: "Sonuç şaşırtıcı değil, bu pist aracımıza uymuyor"

Vasseur: "Sonuç şaşırtıcı değil, bu pist aracımıza uymuyor"

Formula 1
Katar GP

Vasseur: "Sonuç şaşırtıcı değil, bu pist aracımıza uymuyor" Vasseur: "Sonuç şaşırtıcı değil, bu pist aracımıza uymuyor"

Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak

Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak

WRC

Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak Michelin, WRC lastik ihalesine katılacak

Verstappen, Hollanda GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

Verstappen, Hollanda GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

Formula 1
Hollanda GP

Verstappen, Hollanda GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak Verstappen, Hollanda GP'de özel bir kask tasarımıyla yarışacak

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Formula 1
Katar GP

Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı! Leclerc ve Stroll'e ceza geldi, Alonso puan aldı!

Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"

Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"

Formula 1
Japonya GP

Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta" Leclerc: "Mercedes sıralama turlarında tutarsız, biz de yarışta"

Vasseur: "Ferrari, lastik aşınmasını büyük oranda iyileştirdi"

Vasseur: "Ferrari, lastik aşınmasını büyük oranda iyileştirdi"

Formula 1
Japonya GP

Vasseur: "Ferrari, lastik aşınmasını büyük oranda iyileştirdi" Vasseur: "Ferrari, lastik aşınmasını büyük oranda iyileştirdi"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari'nin Japonya'da Mercedes'i yenmesine yardımcı olan taban

Ferrari'nin Japonya'da Mercedes'i yenmesine yardımcı olan taban

Formula 1
Japonya GP

Ferrari'nin Japonya'da Mercedes'i yenmesine yardımcı olan taban Ferrari'nin Japonya'da Mercedes'i yenmesine yardımcı olan taban

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Formula 1

Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek" Vasseur: "Ferrari ikincilik mücadelesinden vazgeçmeyecek"

Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"

Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"

Formula 1
Japonya GP

Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük" Vasseur: "McLaren'in attığı adım Red Bull'a kıyasla çok küçük"

Son Haberler

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

F1 Formula 1
Katar GP

Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok" Russell: "FIA ile pilotlar arasında iyi bir iletişim yok"

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

F1 Formula 1
Katar GP

Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş Red Bull, Katar pit yolunun yol tutuş seviyesini değiştirmemek için şampiyonluk kutlamalarının yerini değiştirmiş

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

F1 Formula 1
Katar GP

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi" Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol