Leclerc: "Yaptığımız testlerle sezonun geri kalanı için 'en iyi' kararı vereceğiz"
Charles Leclerc'e göre Ferrari, 2024 sezonunun geri kalanı için araçlarını bazı testlere tabi tutarak performans elde etmeye çalışıyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Leclerc, Britanya Grand Prix'si cuma gününün ardından takımın antrenman seanslarını gelişimleri için bir test olarak kullanmasına dair açıklama yaptı.
"Çok hızlı olmasak da verimli bir gün oldu."
"Bu hafta sonu antrenmanlarda araçlarımızı birtakım testlere tabi tutarak sezonun geri kalanı için en iyi kararı vermeye çalışıyoruz. Son birkaç yarış bizim için iyi gitmedi ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor."
"Yarın ileriye doğru bir adım atmaya çalışacağız ve umarım orta ve uzun vadede mücadeleye geri döneceğiz. Hâlâ iyi şeyler yapabileceğimiz konusunda iyimseriz ama şu anda henüz bir çözümümüz yok."
"Bu yüzden size henüz hangi yöne gideceğimizi söyleyemem ama bunun üzerinde çalışıyoruz, yarın bizim için en iyi kararı vereceğimizden eminim."
Monakolu pilot, yanılmayı umsa da bu hafta sonu lider takım Red Bull ve McLaren'ın çok önde olduğunu düşünüyor.
Leclerc, "Ne yazık ki Red Bull ve McLaren bu hafta sonu çok daha önde gibi görünüyor. Ama umarım yanılıyorumdur, bekleyip göreceğiz." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: "Mazeret üretmeye gerek yok, yeterince hızlı değiliz"
Verstappen, çakıllara taştıktan sonra yaklaşık 1 saniyelik yere basma kuvveti kaybetmiş
Alonso: "Aston Martin son yarışlardaki problemleri çözdü"
Stella: "Düzensiz turlar attık ama rekabetçiyiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar