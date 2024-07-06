Leclerc: "Yaptığımız testlerle sezonun geri kalanı için 'en iyi' kararı vereceğiz"

Leclerc, Britanya Grand Prix'si cuma gününün ardından takımın antrenman seanslarını gelişimleri için bir test olarak kullanmasına dair açıklama yaptı.

"Çok hızlı olmasak da verimli bir gün oldu."

"Bu hafta sonu antrenmanlarda araçlarımızı birtakım testlere tabi tutarak sezonun geri kalanı için en iyi kararı vermeye çalışıyoruz. Son birkaç yarış bizim için iyi gitmedi ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor."

"Yarın ileriye doğru bir adım atmaya çalışacağız ve umarım orta ve uzun vadede mücadeleye geri döneceğiz. Hâlâ iyi şeyler yapabileceğimiz konusunda iyimseriz ama şu anda henüz bir çözümümüz yok."

"Bu yüzden size henüz hangi yöne gideceğimizi söyleyemem ama bunun üzerinde çalışıyoruz, yarın bizim için en iyi kararı vereceğimizden eminim."

Monakolu pilot, yanılmayı umsa da bu hafta sonu lider takım Red Bull ve McLaren'ın çok önde olduğunu düşünüyor.

Leclerc, "Ne yazık ki Red Bull ve McLaren bu hafta sonu çok daha önde gibi görünüyor. Ama umarım yanılıyorumdur, bekleyip göreceğiz." dedi.