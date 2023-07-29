Leclerc: "Yapacak hiçbir şeyim yoktu"

Charles Leclerc, Carlos Sainz'ın aksine güvenlik aracından sonra yoğun yağmur lastikleriyle bir tur pistte kalmak zorundaydı.

Sonrasında pite geldi ancak yavaş pit stopla değerli saniyeler kaybetti. Tüm bunlar nedeniyle de yarışı beşinci bitirdi.

Yarışın ardından konuşan Leclerc, pek mutlu görünmüyordu ve şöyle dedi: "Maalesef evet, pit stop bugün bize yardımcı olmadı"

"Carlos [Sainz] ilk turda önümdeydi, dolayısıyla geçiş lastikleri takmak için pite girme önceliği ondaydı."

"Ne yazık ki bu durumda 'yolcu' konumundaydım ve yoğun yağmur lastikleriyle bir tur atmak zorunda kaldım. Bu lastikler o an için kesinlikle harika değildi ama daha fazlasını yapamazdım."

"Ayrıca pit stopta da sorun yaşadık. Henüz ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım bu bize yine 2-3 pozisyon kaybettirdi."

"Her şeyden en iyi şekilde yararlandığımız bir sprint yarışı değildi."

"Bunun üzerinde çalışmalıyız çünkü harika şeyler yapacak hızımız olmadığında en azından paketimizden en iyi şekilde yararlanmalıyız."

Pazar günüyle ilgili Leclerc, "Yarın için bir şeyler hayal etmek zor, çünkü kuru zeminde olacak dediklerinde kuru oluyor, yağmur yağacak dediklerinde de kuru oluyor. Yani..." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images