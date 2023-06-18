Leclerc: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"

Leclerc ve takım arkadaşı Sainz, Cumartesi günü oldukça kötü bir sıralama seansı geçirerek sırasıyla 11. ve 8. sıraları elde ettiler.

Pazar günkü yarışın 12. turunda Mercedes'ten George Russell'ın bariyere temasının ardından ön kanadını kırmasıyla güvenlik aracı devreye girdi. Bunun ardından başta ilk üçteki Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Fernando Alonso olmak üzere çoğu pilot pite girdi.

Ancak Ferrari pilotları pite girmedi ve takımın tek pit stop stratejisiyle yarışı 4. ve 5. sıralarda bitirmeyi başardılar.

Yarışın ardından Leclerc, "Bugün yapabileceğimizin en iyisi buydu, tüm lastiklerde rekabetçiydik. Strateji konusunda doğru bir seçim yaptık." yorumunda bulundu.

Sainz ise, "Sıralama turlarında bu kadar geride olmasaydık yarışta Mercedes ve Aston Martin ile mücadele edebilirdik." diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.