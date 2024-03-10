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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Leclerc: "Yakında Red Bull'u baskı altına almaya başlayacağız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İtalyan ekibin iyi bir ilerleme kaydetmesi halinde Red Bull'u baskı altına alabileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Andy Hone / Motorsport Images

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Suudi Arabistan'da Red Bull pilotlarının en yakın takipçisiydi ve üçüncü oldu.

Yarıştan sonra konuşan Leclerc şöyle dedi: "Bugün her şeyden en iyisini çıkardık."

"Stintlerin başında sürekli zorlanıyorduk, ister orta hamur ister sert lastik olsun, başlangıçta onları çalıştırmakta zorlandık."

"Stintin sonuna doğru oldukça iyiydik. Orta hamurda bunu pek göremedik. Sert lastiklerde ise sonlara doğru bunu gördük ama yaşadığımız sorunlar nedeniyle başlangıçta kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çok geçti."

"Sonuç olarak, olumlu bir yarış oldu. Doğru yönde küçük adımlar attığımızı düşünüyorum. Son altı, yedi aya baktığımda en çok gelişim gösteren takım biziz ve aradaki farkı yavaş yavaş kapatıyoruz."

"Elbette aradaki fark hâlâ oldukça büyük. Ancak bu şekilde çalışmaya devam edersek, Red Bull'u biraz daha baskı altına almamızın an meselesi olduğuna eminim."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Motorsport Images

Perez'le olan savaşıyla ilgili Leclerc,"Yarışları bitirdiğimde mücadeleleri pek hatırlamıyorum! Fakat ilk turda 'Umarım Checo boşluğu bırakır' dediğim 2. virajın çıkışını çok iyi hatırlıyorum."

"Neyse ki bana yer bıraktı ve böylece ikinciliğimi orada korudum. Sonrasını hatırlayamıyorum! Sanırım oldukça temiz bir geçişti. Yapabileceğim pek bir şey yoktu. Fakat bugün hem savunma hem de atak yapmakta biraz zorlandık."

"Sanırım diğerlerinden biraz daha düşük bir düzlük hızımız vardı. Bunu bekliyorduk ve bunun doğru karar olup olmadığını görmek için bunu gözden geçireceğiz." dedi.

Ardından kendisine Melbourne soruldu.

Leclerc, "Melbourne'de yeni pek bir şey yapacağımızı sanmıyorum fakat araçtan daha fazlasını almaya çalışacağız."

"Şu anda bulunduğumuz nokta bu. Sanırım araca ne zaman yeni parçalar ekleyeceğimizi ve ileriye doğru nasıl bir adım atacağımızı bekleyip göreceğiz."

"Umarım bunlar bizi Red Bull'a yaklaştırır." dedi.

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Kemal Şengül
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