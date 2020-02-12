Leclerc: "Yakında en iyisi olmak istiyorum"

Alfa Romeo-Sauber'deki tek yılından sonra geçen yıl Ferrari'ye katılan Charles Leclerc, takımdaki ilk yılında etkileyici bir performans gösterdi.

Şimdi takımdaki ikinci yılına girecek olan Leclerc hem daha fazla deneyime sahip olacak hem de uzun vadeli bir kontrata sahip olmanın rahatlığıyla mücadele edecek.

Genç sürücü, artık takımı daha iyi tanıdığını ve kendisini çok daha hazır hissettiğini söyledi.

Ferrari pilotu, "Açıkçası, Ferrari için beş yıl daha yarışacağımı bilmek harika ve bu bana güven veriyor."

"Ancak bu, sonuçların kendiliğinden geleceği anlamına gelmiyor. Çok çalışmak zorundayız, çünkü elde edebileceğimiz şeyler konusunda hiçbir kesinlik yok."

"Kesin olan tek şey bunun uzun vadeli bir proje olduğu. Bence bu kadar uzun bir kontrat üzerine çalışmak hem benim hem de takım için ilginç olacak."

"Bu, pek çok başarı elde edebileceğimize inandığımız, güçlü bir ilişki yaratmamıza izin verebilir."

“Şimdi takımı daha iyi tanıyorum. Geçen yıl tam olarak ne bekleyeceğimi bilmiyordum ama geride kalan yılda çok şey öğrendim."

"Şu anda neyi hedefleyebileceğimizi tahmin etmek çok zor olsa bile, kendimi çok daha hazır hissediyorum."

"Seb ve tüm takımdan çok şey öğrendim ve kesinlikle ikinci sezonuma daha hazırım."

"Geçen yıl birkaç hata yaptım, belki de en ciddi olanı Q2'de kaza yaptığım Bakü'ydü ve gerçekten gereksiz bir kazaydı."

"Ama bundan dersler çıkardım. Aslında genel olarak yarış yönetimi ve stratejileri hakkında birçok küçük ders çıkardığımı düşünüyorum. Bunlar Formula 1'de her zaman çok karmaşık olan şeyler."

"Ama hâlâ pek çok şeyi geliştirebileceğimi düşünüyorum ve bu konuda takımla yakından çalışıyorum."

"Muhtemelen bir şey seçmek zorunda kalsaydım, yarışı daha iyi gözlemlemeye çalışırdım, çünkü gelecek için çok yararlı olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Leclerc, Brezilya Grand Prix'sinde Sebastian Vettel'le yaşadığı temastan da dersler çıkardıklarını söyledi.

"Brezilya'da olanlardan dersler çıkardık. Birbirimize karşı yarışmakta özgürüz, bu doğru. Ama aynı zamanda takım arkadaşıyız ve pistte mümkün olduğunca zorlamamız için arka planda çalışan pek çok insan var."

"Bunun için Interlagos'taki gibi anların artık gerçekleşmemesi gerekiyor. Muhtemelen, ikimizin de böyle anlarda daha güvenli olabilmek adına daha fazla yer bırakacağını düşünüyorum."

Genç pilot hedefleri hakkında da konuştu.

"Üst üste iki yıl aynı takımda kalmayalı uzun zaman oldu ve bu, araçla ilgili taleplerimi biraz daha netleştiriyor."

"Ancak takımın hedefleri aynı. Her iki pilotun da isteklerini karşılamak için mümkün olduğunca fazla ayar esnekliği sunan 'sağlam' bir araç oluşturmaya çalışmalıyız."

"Aracı her piste uyarlayabilmeliyiz. Ancak bunlar her iki sürücünün de hedefi. Küçük denge sorunları bulduğumuz zaman, denemek ve araca uyum sağlamak bize kalacak."

Yenilmesi gereken pilot olup olmadığı sorusuna, "Kendimi, 22 yaşında yenilmesi gereken bir sürücü olarak göremiyorum, Formula 1'de üçüncü sezonumu geçireceğim ve bunu demek son derece kibirli olur."

"Gelecekte öyle olmayı umuyorum, ama yine de bu role sahip olmak için öğrenecek çok şeyim var."

"Bir favoriyi seçmek her zaman zor, çünkü Seb ve Lewis gibi gençlerden daha fazla deneyime sahip pek çok sürücü var."

"Bugün bile öğrenecek çok şeyim var, ama şimdilik kendime odaklanıyorum ve yakında en iyisi olmayı umuyorum." yanıtını verdi.