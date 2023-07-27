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Formula 1 / Belçika GP Röportaj

Leclerc: "Yağmurlu bir Spa yarışında daha iyi olabiliriz"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bu hafta sonu yağmur yağdığı takdirde daha iyi olabilecekleri görüşünde.

Kemal Şengül
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Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

Ferrari son yarışlarda beklentilerin altında kaldı ve en hızlı dördüncü takım görüntüsü çizdi. Bu hafta sonu yapılacak Spa yarışının yağmur altında geçmesi bekleniyor ve bunun Ferrari'yi nasıl etkileyeceği merak konusu.

Hafta sonu öncesinde konuşan Charles Leclerc, bu konuda şöyle dedi: "Şu ana kadar yağmurlu şartlarda gerçekten iyi bir iş çıkardık ve paketimizden daha fazlasını aldık."

"Geçiş lastiğinde durum çok iyi değildi ama geride kalan süreçte bunun nedenlerini anlamak için çok çalıştığımızı söylemem lazım."

"Dolayısıyla göreceğiz. Fakat yağmur varsa ve geçiş lastiklerindeysek, geçen seferden daha iyi olacağımı düşünüyorum."

Son yarışlarda neden geride kaldıklarını da yorumlayan Leclerc, "Özellikle sıralama turlarında birbirine çok yakın olan büyük bir grup var. Budapeşte sıralama turlarındaki turlara bir bakın."

"Bu senaryoda her detay büyük bir fark yaratıyor. Budapeşte'de muhtemelen bazı yerlerde geride kaldık ve bunun hafta sonumuza üzerindeki etkisi büyük oldu."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"Evet yeterince hızlı değiliz, bunu biliyoruz ve olmak istediğimiz yere dönmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

"Son bir yılda ilerleme kaydetmeyi başardık fakat doğrudan rakiplerimizle kıyaslandığında kesinlikle yeterli olmadı."

"Geçen yıl bu zamanlar amacımız yarış kazanmaya çalışmaktı, şimdi herkesin birbirine çok yakın olduğu sıkı bir orta grup var. Red Bull da bu grubun çok önünde."

"Dolayısıyla geride kalan süreçte kaydettiğimiz ilerleme yeterli değildi. Fred ile bu konuda sık sık konuşuyoruz ve doğru yönü bulmaya çalışıyoruz. Henüz ne zaman galibiyet için savaşabileceğimiz bir konuma geleceğimizi bilmiyorum." dedi.

Leclerc, yılın kalanı için hedefin şampiyona ikinciliğini geri almak olacağı görüşünde.

"Gerçekçi olacağız ve sezonun ikinci yarısında şampiyona ikinciliğini kovalayacağız, ki bu artık McLaren'ın da dahil olduğu yakın bir mücadeleye dönüştü. Onlar da artık bu gruba girdiler."

"Mercedes hep orada ve Aston Martin'in -her ne kadar sonra birkaç yarışta yeterince iyi olmasalar bile geri döneceğinden şüphem yok. Yani hedefimiz ikincilik."

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