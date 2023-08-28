Leclerc: "Yağmur umuduyla yarışa devam ettik"

Leclerc yarışın ıslak ilk turlarında Oscar Piastri ile temas yaşamış ve yağmur bastırdığında da pite gelerek geçiş lastiklerine geçmek istemişti. Fakat pite geldiğinde Ferrari hazır değildi.

Takım taban hasarıyla ilgili hiçbir şey yapamadı ve veriler yarış ilerledikçe giderek daha fazla yere basma gücü kaybettiğini gösterdi.

Giderek geriye düşen Leclerc, çaylak Liam Lawson'ın da gerisine düştü ve sonuç olarak yarıştan çekildi.

Yarışın sonlarına doğru yeniden yağmur yağsa da, Leclerc bunun kendisine yardım edeceğine inanmadıkları için yarışa devam etmediğini belirtti.

Leclerc, "Aracım ilk turda hasar aldığı zaman çocukların bana radyoda söylediğinden çok daha büyük bir hasar olduğunu hissediyordum."

"Başlangıçta bana söylenen 5 ila 10 puan [yere basma gücü] kaybettiğimdi fakat sonrasında bunun 60'tan fazla olduğunu fark ettik ve 60'tan fazla yere basma gücü kaybetmek apayrı bir şey."

"İlk turdan sonra her şey tepetaklak gitti."

"Biraz yağmur yağmasını bekliyorduk. Yağmurda 60 puan yere basma gücü kaybetmiş bir aracı sürmek çok zor fakat aynı zamanda çok fazla kaos oluyor ve diğerlerinden farklı bir şey yapabilir, belki bir veya iki puan kazanabilirdik."

"Her puan önemli, bu yüzden çok erken pes etmek istemedik. Sonra yağmurun gelmeyeceğini anladık, sonra gelse de çok geç olurdu." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Piastri ile olan teması ile ilgili olarak Leclerc, şunları söyledi: "Islak zemindi ve kaygındı, çok küçük bir temas oldu ama nedense aracımda büyük sonuçlar doğurdu, çok yazık oldu."

Leclerc'in hayatı ilk turdaki yavaş pitstop nedeniyle daha da zorlaştı fakat pit stop kararından pişmanlık duymuyor.

"Son virajda çok geç karar verdim. Son virajdaki hava durumuna baktığımda, pit stopta beş ya da altı saniye kaybetsek bile, bunları tek turda kolayca kazanacağımızdan çok emindim."

"Biraz zaman kaybetmeyi bekliyordum, takım olarak bu tür durumlarda biraz daha erken hazır olarak durumu çözebiliriz ancak bunun dışında doğru seçim olduğuna inanıyorum."

Leclerc, Zandvoort'un kendisi için sezonun en zor yarışlarından birisi olduğunu da kabul etti.

"Yarış dışı kalmak elbette güzel bir şey değil, bizim için son derece zor bir hafta sonu oldu."

"Denge ve aracın sürülebilirliği açısından muhtemelen sezonun en zor hafta sonuydu. Bu yüzden duruma bakmamız gerekiyor çünkü son iki ya da üç yarışta her şey daha iyiye gitmişti.

"Bazı nedenlerden dolayı bu hafta sonu iyi değildi."