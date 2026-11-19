Formula 1 Las Vegas GP

Leclerc, WHOOP cihazı hakkında: "Gizleyecek hiçbir şeyim yok!"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Formula 1'in pilotların kalp atış hızı verilerini televizyonda yayınlama kararı hakkında konuştu.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 11:40

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Motorsport Red Zone



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Formula 1, çarşamba günü yaptığı açıklamayla WHOOP'un serinin resmi partnerlerinden biri olacağını duyurdu.

WHOOP cihazları; kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği (HRV), uyku düzeni ve VO2 max gibi çeşitli verileri ölçüyor. Formula 1, bu veriler sayesinde taraftarların araç kullanmanın pilotlar üzerindeki fiziksel etkilerini daha iyi anlamasını hedefliyor.

Yapılan anlaşma kapsamında pilotlar, araç içerisindeyken WHOOP bileklikleri takacak. Kalp atış hızı gibi veriler sosyal medya grafiklerinde kullanılacak ve 2027’de yayın sırasında canlı olarak ekrana yansıyacak.

Formula 1, uygulamaya kaç pilotun katılacağını henüz açıklamadı. Ancak Ferrari, bu yılın başlarında WHOOP ile kendi ortaklığını başlatmıştı. Charles Leclerc, Lewis Hamilton ve takımın diğer üyeleri de söz konusu cihazları halihazırda kullanıyor.

Las Vegas'ta hafta sonu düzenlenecek yarış öncesinde verilerinin kamuoyuyla paylaşılması hakkındaki düşünceleri sorulan Leclerc, buna herhangi bir itirazı olmadığını söyledi.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Leclerc, "Gizleyecek bir şeyim yok. Artık WHOOP'un marka elçisiyim ve cihazı uzun süredir kullanıyorum. Toparlanma sürecimi, uykumu ve aynı zamanda araç içerisindeyken yaşadıklarımı takip ediyorum."

"Artık FIA tarafından onaylanmış gerçek bir cihaz var ve bunu gizlemek zorunda kalmadan araç kullanırken takabiliyoruz. Bu iyi bir gelişme. En azından benim için oldukça faydalı." ifadelerini kullandı.

Araç içerisinde cihazı daha önce kullanıp kullanmadığı doğrudan sorulan Leclerc, "Evet." yanıtını verdi.

Monakolu pilot, hangi verilerin televizyon yayınlarında gösterileceği konusunun ise henüz netleşmediğini belirtti.

Leclerc, "Bu verileri herkesle paylaşmak ayrı bir konu ve bunu elbette değerlendireceğiz. Ancak benim açımdan herhangi bir sorun yok." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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