Leclerc: "Virajlarda hızlıyız ancak denge harika değil"

Ferrari, şimdiye kadar testlerde ortaya koyduğu performansla kimseyi etkilemedi ve Melbourne'de nerede olacakları bilinmiyor.

Charles Leclerc geride kaldığı ikinci Barcelona testinin ilk günün ardından sadece kendilerine odaklandıklarına dikkat çekti.

Leclerc, "Belirli bir şey söylemek zor. Bugün, çok fazla rüzgar vardı ve gün boyunca ciddi problemler yaşadım, birkaç kez hata yaptım."

"Takım araç ile çalışmaya devam ediyor, ancak böyle rüzgarlı şartları geçen hafta olanlarla karşılaştırmak zor. Akşam rüzgar dindi ve dengeyi değerlendirmek mümkündü. Her şey bununla ilgili."

"Geçen yıl, ilk yarıştan son yarışa kadar aracı önemli ölçüde geliştirmeyi başardık ve Mercedes ile aradaki farkı azalttık. Şimdi kendimize odaklanarak çalışmaya devam etmeliyiz. İlk yarışta geride kalsak bile takımın geri dönebileceğinden eminim."

"Genellikle, bir araç virajlarda daha hızlı olduğu zaman, daha fazla sürtünme nedeniyle düzlüklerde yavaşlar. Bu yıl aracın virajlarda daha hızlı olmasına gayret gösterdik ve bu hedefe ulaştık."

"Şimdi aracın genel hızını değerlendirmek daha önemli, ancak virajlarda geçen yıldan daha hızlı hale geldiğimize katılıyorum. Bu olumlu. Ancak daha fazla hız elde etmek için araç üzerinde daha fazla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

"Geçen yıl, sezonun ilk yarışından önce bulunduğumuz pozisyondan oldukça emindik, ancak Melbourne'de tamamen farklı bir tablo vardı. İlk yarıştan önce belirli bir şey bulabileceğimizden emin değilim, ama böyle acil bir ihtiyacımız olduğunu da düşünmüyorum."

"Şimdi kendi sorunlarımızı çözmeye odaklanıyoruz ve başkalarının ne yaptığına dikkat etmemeye çalışıyoruz, çünkü yaptıkları şeyi kontrol edemiyoruz. Diğerlerine kıyasla nerede olduğumuzu bilmeden Melbourne'a gideceğiz".

"Aracın en büyük gücü virajlardaki hızı. En zayıf tarafı ise... Buna bir zayıflık diyemem, ama denge üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bunlar testlerle ilgili olağan çalışmalar. Gerçek zayıflıkları görmek için herkesin aynı seviyede yakıtla çalışacağı ve mümkün olduğunca saldıracağı Melbourne'ü beklememiz gerekiyor. Sonra geri kalanına kıyasla nerede olduğumuzu ve hangi alanlarda geride kaldığımızı açıkça göreceğiz."

"Herkes adına konuşamam, ancak öndeki üç takımın da tüm potansiyelini gösterdiğini düşünmüyorum. Ferrari olarak her zaman şampiyonluğu kazanmak için çalışıyoruz, ancak şimdi mevcut görevlerimize odaklanıyoruz. Melbourne'de hangi pozisyonlarda olduğumuzu göreceğiz." dedi.