Leclerc, Villeneuve ailesinin tepkisi nedeniyle özel kaskını kullanamayacak!
Charles Leclerc, Kanada GP'de Ferrari'nin efsane ismi Gilles Villeneuve'ün anısına özel bir kask tasarımıyla yarışmayı planlıyordu ancak Villeneuve ailesi, kask tasarımı konusunda bazı eleştirilerde bulununca Leclerc ve Ferrari eski, orijinal kask tasarımına dönme kararı aldı.
Gilles Villeneuve, 1978'deki ilk Montreal F1 yarışında İtalyan takım ile ilk zaferini elde etmişti. Ferrari'nin efsane pilotunun 1982 Belçika GP'sindeki vefatından sonra Montreal'daki bu pist onun adını taşımaya başladı.
Leclerc de bu hafta sonu yapılacak yarışta Villeneuve anısına özel bir kask tasarımıyla yarışacaktı. Ancak bu planlar suya düştü çünkü Villeneuve ailesi, Leclerc'in kask tasarımından memnun değil!
Sky Sports F1 muhabiri Ted Kravitz, konuyu gündeme getiren isim oldu ve şunları söyledi: "Ferrari hafta başında paylaştığı gönderide Charles Leclerc'in, Gilles Villeneuve'ün anısına bir nevi hibrit tasarımlı özel bir kask tasarımı kullanacağını duyurmuştu."
"Şimdi öğrendim ki Villeneuve ailesi ve Jacques Villeneuve, bu kask tasarımıyla... Mutlu değillermiş. Muhtemelen kaskta Ferrari logosunun yer almasından [dolayı mutlu değiller] ve kendilerine kask tasarımı konusunda daha çok danışılabileceğini düşünmüşler."
Ferrari ve Leclerc, 3. antrenman seansı öncesinde Kravitz'e konu hakkında bir açıklama verdi. Açıklama şöyle: "Bu iyi niyetli bir anmaydı. Gilles Villeneuve'ün tasarımını sponsorlarımızı tanıtmak için kullanmak niyetinde değildik. Villeneuve ailesinden özür diledik ve durumu daha da kötüleştirmemek için Charles, orijinal kaskına geri döndü."
Yani Leclerc, hafta sonunun geri kalanında Gilles anısına tasarladığı kask ile yarışmayacak ve orijinal tasarımına geri dönecek.
Tribute helmet of Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
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