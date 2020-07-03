Leclerc: "Vettel'le takım olarak hareket etmeliyiz"

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 2015 yılında katıldığı Ferrari'den sezon sonunda ayrılacak ve yerini Carlos Sainz alacak.

Fakat öncesinde Vettel, bir tam sezon Ferrari'de yarışacak ve takım arkadaşı, geçen yıl zaman zaman sorun yaşadığı Charles Leclerc olacak.

İkilinin nasıl bir ilişkiye sahip olacağı bilinmiyor. Ancak Leclerc, bir takım olarak hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

Leclerc, “Takım yönetiminin son yıllara kıyasla değişeceğini düşünmüyorum."

“Geçen yıl birbirimizle savaşıyorduk. Ama bazen takım olarak yarışmamız veya takım olarak sürmemiz ve her zaman için önemli bir şey olan takım olarak çalışmamız gerekiyor."

“Takım olarak çalışmak bizim için de çok faydalı. Takım olarak çalışmamızın açık olduğunu düşündüğüm bir durum olacak." dedi.

Leclerc, geçen yıl Vettel'le yaşadığı sorunlara rağmen aralarının her zaman iyi olduğun ve rakibine saygı duyduğunu belirtti.

Leclerc, “Seb'in hızını ve tecrübesini kesinlikle özleyeceğim. Seb ile takım arkadaşı olarak çok şey öğrendim ve sezon sonuna kadar da bunu yapmaya devam edeceğim."

“Sadece bir pilot olarak değil, aynı zamanda bir kişi olarak da onla çalışmaktan keyif aldım."

“Pist içi savaşlarımız oldu ve bazen istediğimiz gibi sonuçlanmadı, ama her zaman pist dışında birbirimize saygımız vardı ve bunu görmek iyiydi." dedi.