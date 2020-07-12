Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Yarış devam ediyor . . .
Canlı takip et
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

paylaşım
yorumlar
Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 Tem 2020 14:02

Charles Leclerc, Sebastian Vettel'le yaşadığı temasın ardından kazayla ilgili sorumluluğu üstlendi.

Leclerc, Pazar günü Red Bull Ring'deki yarışının açılış turunda üçüncü virajda takım arkadaşını geçmeye çalışırken Alman pilota arkadan çarptı.

Çarpışma sonrası Vettel yarışı hemen bırakmak zorunda kaldı. Leclerc de pite girip lastik değiştikten sonra yarışa dönse de, taban hasarı nedeniyle yarışa veda etti.

Bu, son dört yarışta ikinci kez iki Ferrari sürücüsünün temas yaşadığı ve yarış dışı kaldığı anlamına geliyor.

Leclerc, kaza sonrası Sky Sports'a verdiği demeçte kazada sorumlu olan tarafın kendisi olduğunu söyledi.

Leclerc, "Açıkçası böyle zamanlarda mazeret bulmak yeterli olmuyor. Kendimi hayal kırıklığına uğrattım..."

"Bugün çok kötü bir iş yaptım, takımı hayal kırıklığına uğrattım. Yeterli olmadığını biliyorum ancak bu konuda çok üzgün olduğumu söylemem gerekiyor. Umarım bundan dersler çıkarırım ve sonraki yarışlarda daha güçlü oluruz."

"Buna ihtiyacımız yok ve takımın da buna ihtiyacı yok. Takımın tüm çabalarını çöpe attım... Çok üzgünüm, ama yeterli değil."

Hamlesinin çok iyimser olup olmadığı sorulan Leclerc, "Evet, kesinlikle öyleydi." yanıtını verdi.

 
Sonraki haber
Marko: "Soğuk hava nedeniyle Hamilton favori"

Önceki haber

Marko: "Soğuk hava nedeniyle Hamilton favori"

Sonraki haber

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Çok Okunanlar Bugün

Canlı Anlatım: Steiermark GP
Formula 1 / Formula 1
1s

Canlı Anlatım: Steiermark GP

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
Formula 1 / Formula 1
42dk

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!
Formula 1 / Formula 1
8dk

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 / Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

10-12 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

10-12 Temmuz Yarış Programı

2020 Steiermark GP: Heyecan dolu sıralamalarda pole 1.2 sn farkla Hamilton'ın!
Formula 1 / Formula 1

2020 Steiermark GP: Heyecan dolu sıralamalarda pole 1.2 sn farkla Hamilton'ın!

Verstappen: "Bugün kazanmamız gerekiyor
Formula 1 / Formula 1
2s

Verstappen: "Bugün kazanmamız gerekiyor

Marko: "Soğuk hava nedeniyle Hamilton favori"
Formula 1 / Formula 1
1s

Marko: "Soğuk hava nedeniyle Hamilton favori"

Son Haberler

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!
Formula 1 / Formula 1
8dk

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
Formula 1 / Formula 1
42dk

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Marko: "Soğuk hava nedeniyle Hamilton favori"
Formula 1 / Formula 1
1s

Marko: "Soğuk hava nedeniyle Hamilton favori"

Canlı Anlatım: Steiermark GP
Formula 1 / Formula 1
1s

Canlı Anlatım: Steiermark GP

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı Anlatım: Steiermark GP

1s
2
Formula 1

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

42dk
3
Formula 1

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

8dk
4
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5
GENEL

10-12 Temmuz Yarış Programı

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!
F1

Steiermark GP: Hamilton kazandı, Mercedes duble yaptı!

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi
F1

Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Marko: "Soğuk hava nedeniyle Hamilton favori"
F1

Marko: "Soğuk hava nedeniyle Hamilton favori"

Canlı Anlatım: Steiermark GP
F1

Canlı Anlatım: Steiermark GP

Verstappen: "Bugün kazanmamız gerekiyor
F1

Verstappen: "Bugün kazanmamız gerekiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.