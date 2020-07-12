Leclerc, Vettel'le olan kazasında sorumluluğu üstlendi

Leclerc, Pazar günü Red Bull Ring'deki yarışının açılış turunda üçüncü virajda takım arkadaşını geçmeye çalışırken Alman pilota arkadan çarptı.

Çarpışma sonrası Vettel yarışı hemen bırakmak zorunda kaldı. Leclerc de pite girip lastik değiştikten sonra yarışa dönse de, taban hasarı nedeniyle yarışa veda etti.

Bu, son dört yarışta ikinci kez iki Ferrari sürücüsünün temas yaşadığı ve yarış dışı kaldığı anlamına geliyor.

Leclerc, kaza sonrası Sky Sports'a verdiği demeçte kazada sorumlu olan tarafın kendisi olduğunu söyledi.

Leclerc, "Açıkçası böyle zamanlarda mazeret bulmak yeterli olmuyor. Kendimi hayal kırıklığına uğrattım..."

"Bugün çok kötü bir iş yaptım, takımı hayal kırıklığına uğrattım. Yeterli olmadığını biliyorum ancak bu konuda çok üzgün olduğumu söylemem gerekiyor. Umarım bundan dersler çıkarırım ve sonraki yarışlarda daha güçlü oluruz."

"Buna ihtiyacımız yok ve takımın da buna ihtiyacı yok. Takımın tüm çabalarını çöpe attım... Çok üzgünüm, ama yeterli değil."

Hamlesinin çok iyimser olup olmadığı sorulan Leclerc, "Evet, kesinlikle öyleydi." yanıtını verdi.