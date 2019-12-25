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Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Vettel'le çalışmaktan memnun

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Leclerc, Vettel'le çalışmaktan memnun
Ekleyen:
, Editör
25 Ara 2019 08:42

Charles Leclerc, bu yıl Sebastian Vettel'in takım arkadaşı olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

Charles Leclerc, Alfa Romeo'da geçirdiği ilk yılın ardından bu yıl Ferrari'de Sebastian Vettel'in takım arkadaşı olmuştu.

Dört kez dünya şampiyonuna karşı iyi bir performans sergileyen Leclerc, henüz takımdaki ilk yılında Alman pilotu mağlup etti.

Leclerc, Vettel'le çalışmaktan memnun olduğunu söyledi.

Leclerc, "İnsanlar farklı görüyor ancak aramızdaki ilişkinin pek çok açıdan iyi olduğunu söyleyebilirim. Pek çok insanın gördüğünden daha iyiyiz."

"Kazanmak için büyük bir isteğimiz var ama aynı zamanda son derece olgunuz."

"Sebastian çok büyük bir deneyime sahip olan büyük bir şampiyon. Onunla Ferrari'de yarışmak benim için büyük bir mücadele ve fırsat oldu. Bu açıdan mutluyum."

"İlk yılımda bu kadar iyi olmayı beklemiyordum. Beklediğimden daha iyi geçti. Bu benim için hem bir mücadele hem de bir fırsattı. Yedi pole pozisyonu aldık ve bunu beklemiyordum."

"Şimdi gelecek yıla bakıyorum ve Seb ile şampiyonluk için yarışmak istiyorum." dedi.

Leclerc geçtiğimiz günlerde 2024 yılına kadar devam edecek yeni bir anlaşma imzalamıştı.

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Editör Kemal Şengül

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