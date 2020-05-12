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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Vettel'in takım arkadaşı olmak büyük bir onurdu"

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Leclerc: "Vettel'in takım arkadaşı olmak büyük bir onurdu"
Ekleyen:
, Editör
12 May 2020 08:09

Charles Leclerc, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Sebastian Vettel'den övgüyle bahsetti.

Charles Leclerc, 2019 yılında Ferrari'ye katılmış ve İtalyan ekipte dört kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel'in takım arkadaşı olmuştu.

İkili sezon boyunca çeşitli olaylar yaşadılar ve Brezilya GP'de pist üstünde temas yaşayıp birbirlerinin yarış dışı kalmasına da sebep oldular.

Bununla birlikte Ferrari, sezon sonunda Vettel'le yola devam etmek istiyordu fakat sunduğu teklif Vettel tarafından kabul görmedi.

Leclerc, sezon sonunda takımdan ayrılacak Vettel'e sosyal medya hesaplarından yazdığı bir açıklama ile veda etti.

Monakolu pilot, "Takım arkadaşın olmak benim için büyük bir onurdu."

"Pist üstünde gergin anlar yaşadık. Bazı çok iyi anlarımız vardı ve bazıları da ikimizin de istediği gibi bitmedi. Ama dışarıdan algılandığının aksine her zaman birbirimize karşı saygılıydık."

"Hiçbir takım arkadaşımdan, senden öğrendiğim kadar çok şey öğrenmedim."

"Her şey için teşekkür ederim Seb!" yazdı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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