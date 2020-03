Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"

Charles Leclerc, yeni sezon öncesi katıldığı bir röportaj etkinliğinde Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ve diğer pek çok şey hakkında konuştu.

Leclerc, "Ferrari ile yaptığım yeni anlaşma bana sakinlik ve motivasyon verdi. Şimdi uzun vadeli bir proje üzerinde çalışabilir ve takımın geleceğini düşünebilirim. Çünkü birkaç yıl boyunca Ferrari'de kalacağımdan eminim. Bu, daha iyi çalışmamıza yardımcı olacak."

"Ferrari'nin bana odaklanmaya başlaması da beni mutlu eden bir şey çünkü yaptığım işten memnun oldukları anlamına geliyor. Ama bu benim hayatımı değiştirmiyor. Formula 1'deydim çünkü en iyisini yapmak zorunda olduğumun farkındayım."

"Baskı ile baş etmeyi başardım. Kendimi daha rahat hissediyorum. Geçen yıl daha gençtim, henüz 21 yaşındaydım ve bu kadar genç yaşta Ferrari'de olmak çok güzeldi. Her şey şu an harika, bu süre boyunca birlikte harika sonuçlar elde ettik ve bu da takımda daha rahat hissetmeme yardımcı oluyor. Gereksinimlerim değişti, ancak önceki yaklaşımımı korudum. Yüksek beklentilerim yok, çünkü her şey sadece bana ve işime bağlı."

"Formula 1'de doğru geri bildirimi vermeli, özellikle zor zamanlardaysanız birlikte çalıştığınız insanları motive etmelisiniz. Şimdi bunu yapıyorum. Sebastian bugün yanımda olsa da, genç yaşımdan bağımsız olarak bunu yapmak için çabalıyorum. Sebastian'ın benden daha fazla deneyimi olmasına rağmen bunu zaten yapıyorum."

"Herkesten bir şeyler öğrenirsiniz. Sebastian ilk yılımda bana çok yardımcı oldu ve 2020'de de olacak. Sonra başka bir pilot gelirse, ondan da bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Her zaman sizinle aynı aracı kullananlardan bir şeyler öğrenirsiniz. Takım arkadaşları arasında mücadeleler biraz farklı. Sonunda sizin sahip olduğunuz aracı kullanan tek sürücü o olur. Aynı zamanda tek referans noktanız da o olur. Ancak Seb ile, birlikte çalışmanın bir yolunu bulduğumuzu düşünüyorum. Rekabet hep var, ama takım olarak çalışmamız gerçekten çok önemli."

"Sebastian ile olan çalışmalarımdan çok memnunum, söylediğim gibi ondan çok şey öğrendim. Doğru dengeyi bulduk ve pist dışında bile mükemmel şekilde anlaşıyoruz. Sebastian geçen yıl bana çok yardımcı oldu ve umarım bu süreç bu sezon da devam edecek."

"Ferrari'nin kararı ne olursa olsun saygı duyacağım. Sonunda herhangi bir sürücüden öğrenebileceğinizi biliyorsunuz ve her yeni takım arkadaşı yeni şeyler öğrenmek için yeni bir fırsat. Ferrari'de yarışabilecek sürücülerden hiçbiriyle sorunum yok, ama Sebastian ile çalışmaya devam etmekten mutluluk duyacağım."

"Bu yüzden takıma gelen pilot kim olursa olsun, onunla mücadele etmeye hazır olmalıyım. Benim açımdan sorun yok."

"Ayrıca diğer pilotlara bakarsak Lewis Hamilton gerçekten çok güçlü bir pilot. Her şeyden önce onda hayranlık duyduğum şey, hep %100'ünü ortaya koyuyor olması, her şeyden maksimumu nasıl çıkaracağını biliyor, yarışta çok istikrarlı. Hepimizin güçlü yönleri var ama kendi üzerimde çalışmam gereken bir alan varsa bu da yarıştaki istikrarım olabilir. Lewis benden daha iyi, ama kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum. O, 2007'den beri Formula 1'de ve ben sadece 2018'den beri buradayım. Hamilton benden daha komple bir pilot. Yarışta lastikleri daha iyi yönetmeyi öğrenmeliyim. Lewis bu konuda olağanüstü."

"Lewis'in övgülerini duydum, belki de Lewis kendisine saygı duyduğumu düşünüyor. Sporcuların birbirlerine saygı duymasının doğru olduğunu düşünüyorum."

"Monza'daki yarışta benim hakkımda kötü şeyler söylediğini biliyorum. Ama bunu olumsuz bir şekilde yapmadı, muhtemelen mutlu değildi ama gülüyordu. Bu savaşların oyunun bir parçası olduğunu biliyor."

"Hayat benim için 12 ayda çok değişti. Daha karmaşık hale geldi. İnsanlar sizinle tanışmak, arkadaş olmak istiyor. Kendimi ailem ve arkadaşlarımın olduğu o balonun içine sokmaya çalışıyorum. Risk, referans noktanızı kolayca kaybetme ihtimaliniz. Bu yüzden sakinim. Monza'daki yarıştan sonra Milano'da bir taksiye bindim ve bana taksinin şoförü 'İtalya GP'yi kazanan çocuğun yaptıklarını gördünüz mü?' dedi. Beni tanımadı. Onun hakkımda söylediği şeyler çok hoşuma gitti, samimiydi. Bazen etrafınızda çok fazla insan olması yorucu oluyor. Ama bunu olumlu olarak görüyorum. Çünkü taraftarlar olmasa spor olmazdı. Zor anlarda size onlar destek veriyorlar. Bunu asla unutmuyorum."

Vejetaryen olup olmadığı sorusuna Leclerc, "Hayır, vejetaryen değilim. İki hafta et yememeye çalıştım ve bu süre benim için oldukça kısa olmasına rağmen çok zordu. Daha önceki diyetim çoğunlukla etti ve iyi hissetmedim. Şimdi daha az et yemeye başladım, ama tamamen terk ettiğimi söyleyemem." yanıtını verdi.

Leclerc son olarak Max Verstappen'le ilgili de, “İlişkimizin çok geliştiğini düşünüyorum. 10 yıl önce karting yaparken durum farklıydı, şimdi büyüdük. Mücadelemiz limitlere yakın ama taraftarların istediği şey zaten bu değil mi? Rekabet çok fazla, çünkü birlikte büyüdük ve muhtemelen Hamilton ile karşılaştırıldığında daha agresif bir savaşımız var. Max ile savaştığımda daha agresif olduğumu hissediyorum. Ama pistin dışında Max ve Lewis'e saygım aynı." dedi.