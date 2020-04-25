Leclerc, Vettel'in Ferrari'de kalmasını istiyor

Sebastian Vettel'in geleceği, Formula 1'deki uzun arada en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Alman pilotun Ferrari'den yeni bir teklif aldığı biliniyor ancak İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu teklif sadece bir yılı kapsıyor ve bir yıl için 12 milyon euro önerildi. Vettel de bunu geri çevirdi.

Vettel özellikle son yıllarda çeşitli olaylara karıştı ve bu yüzden zaman zaman taraftarların tepkisini çekti. Geçen yıl Charles Leclerc takıma katıldı ve Vettel'i tüm alanlarda geçince, Alman pilota verilen destek daha da azaldı.

Geçen yıl ikili Brezilya'da temas yaşamıştı ve bunun üzerine aralarının açıldığı düşünülüyordu.

Ancak Leclerc, dört kez dünya şampiyonunun takımda kalmasını umut ediyor.

Leclerc, Motorsport.com'la yaptığı tele konferansta, "Seb ile çok mutluyum. Brezilya'da olduğu gibi pistte birkaç sorun yaşamış olsak bile bence iyiydi. Seb ile gerçekten mutluyum."

"Bence her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Dışarıdan bakıldığında muhtemelen böyle görünmüyordu ama aramız her zaman iyiydi. Bu yüzden takımda kalması halinde mutlu olacağım." dedi.

Ancak Leclerc, takımın başka bir isim tercih etmesi halinde buna da saygı duyacak.

"Yanımda kim olursa olsun her karara saygı duyacağım."

"Sonuçta benim işim, yanımda kim olursa olsun ona uyum sağlamak ve her zaman takım arkadaşınızdan bir şeyler öğrenebilirsiniz."

"Bu yüzden kim gelirse gelsin memnuniyetle karşılarım. Ama söylediğim gibi, Seb kalırsa kesinlikle mutlu olurum."

Bir dönem Lewis Hamilton'ın adı Ferrari ile anılsa da, İngiliz ekip geçtiğimiz günlerde olmayı hayal ettiği takımda olduğunu söylemişti.

Bu konu hakkında Leclerc, "Eğer böyle düşünüyorsa onun için çok iyi. Şahsen ben çok mutluyum. Çünkü rüya takımım hep Ferrari oldu. Sadece işimi yapmak zorundayım, Ferrari'yi hak ettiği yere, yani zafere taşımalıyım." dedi.