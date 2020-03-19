Leclerc: "Vettel'in Ferrari kontratına sahip olmaması, onun istikrarını bozmayacaktır"

Leclerc, Ferrari ile geçirdiği ilk sezonunda Vettel'i şampiyonada geride bırakmayı başardı ve sezon boyunca Belçika ve İtalya'daki yarışları kazandı. Bununla beraber Leclerc bu sezon en çok pole pozisyonu kazanan isim olurken, Vettel ise kariyeri boyunca ikinci defa bir takım arkadaşına şampiyonada geçildi.

22 yaşındaki genç sürücü, geçen sene geçirdiği güçlü sezondan sonra Ferrari ile 2024'ün sonuna kadar anlaşma imzaladı.

An itibariyle dört kez dünya şampiyonu, Ferrari ile olan kontratının son senesinde. Ancak Leclerc'e göre Alman pilotun geleceğinin belirsiz olması, Vettel'in formunu etkilemeyecek.

"Uzun süreli bir kontrata sahip olduğum için çok şanslıyım ve bu durumda olduğum için çok mutluyum." diyen Leclerc ekledi: "Onun sahip olduğu durumun da farkındayım. Son iki yılımda sadece tek senelik kontratlara sahiptim.

"Bence bu durum onu çok fazla etkilemeyecek. O çok güçlü bir sürücü ve onun buna rağmen çok güçlü olacağını düşünüyorum."

Ferrari, Vettel'in 2021 için öncelikli seçeneği olduğunu söyledi ancak Renault, dört kez şampiyon pilotun müsait olması durumunda kendisi ile görüşeceklerini söylemişti.

Vettel'in 2021'de Ferrari ile devam etmesini isteyip istemediği sorulduğunda ise Leclerc şu yanıtı verdi: "Onunla gayet iyi bir ilişkimiz var, onunla yan yana olduğum için mutluyum.

"Ancak Ferrari sürücü değiştirmek isterse onların bu kararına saygı duyarım."

Leclerc ve Vettel, Ferrari'de beraber geçirdikleri ilk senede çok gergin bir sezon geçirdiler. Sene boyunca uygulanan takım emirleri ve ikilinin Brezilya Grand Prix'inde birbirlerine temas edip yarış dışı kalmaları bu sezonu gergin yapan sebeplerin çoğunluğunu oluşturuyordu.

İki sürücü de yaşanan bu sorunların ilişkilerini etkilemediğini belirtirken Leclerc, Avustralya'da aralarının her zaman iyi olduğunu söylemişti:

"Geçen sene birkaç sorunlu an yaşamış olsak da ilişkimiz hep aynı kaldı. Bence bu gayet iyi bir şey. Çünkü ikimiz de pistte olan durumlar ile pistin dışındaki ilişkimizi ayrı tutacak kadar olgun insanlarız."