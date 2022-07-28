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Formula 1 Haberler

Leclerc: "Vettel'in emekli olmasından sorumluymuşum gibi hissetmiyorum"

Charles Leclerc, Ferrari yıllarında 2 kez yendiği Sebastian Vettel'in emekli olmasından sorumluymuş gibi hissetmediğini ve sadece işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
Leclerc: "Vettel'in emekli olmasından sorumluymuşum gibi hissetmiyorum"
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2018'de Sauber'le geçirdiği etkileyici yılın ardından 2019 için Ferrari ile anlaşan Leclerc, Formula 1'de sadece bir yılı olmasına rağmen tecrübeli takım arkadaşı Sebastian Vettel'i yenmeyi başarmıştı. 

Henüz sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn'de pole alan ve motor arızasına kadar yarışı lider götüren Leclerc, o noktadan itibaren daha genç olmasına rağmen 2. pilot olmayacağını göstermişti.

Sezon içerisinde 7 kez pole alan ve 2 kez galibiyete uzanan Leclerc, özellikle de Vettel'in spin attığı 2019 İtalya Grand Prix'sinde Mercedes pilotlarını arkasında tutarak Ferrari'ye evinde galibiyet getirmişti.  

Leclerc'in 2019 İtalya Grand Prix'sini kazanmasının ardından Vettel-Leclerc ilişkisinde kimin 1. pilot olduğu tartışmaları büyümeye başlamıştı ve birçok kişi, Leclerc'in yeni takım lider olması gerektiğini düşünüyordu. 

Ferrari takım patronu Mattia Binotto da Leclerc'in ilk yılında gösterdiği performanstan etkilenmişti ve 2020 yılı öncesinde Vettel'i takımdan göndererek, yoluna Leclerc ile devam etmeyi tercih etti.  

Leclerc'in 2019 ve 2020 yıllarında Vettel'i yenerek onun bir nevi "Ferrari'den gitmesine neden olması", belki de Vettel'in emekliliğine giden yolun başlamasına neden oldu. 

Bugünkü basın toplantısında da Leclerc'e "Vettel'in emekliliğinden sorumluymuş gibi hissedip hissetmediği" soruldu. 

Monakolu pilot şunları söyledi: "Hayır onun emekli olmasından sorumluymuşum gibi hissetmiyorum. Hadi ama kötü bir yarıştan buraya geldim ve siz bana bunu sorup beni daha da depresif bir hâle sokuyorsunuz (gülüyor). "

"Ancak hayır, Seb'in emekli olmasından sorumlu hissetmiyorum. Ben sadece işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum." 

Charles Leclerc, Ferrari, pole pozisyonu

Charles Leclerc, Ferrari, pole pozisyonu

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel'in emeklilik kararı ve takım arkadaşı oldukları dönem hakkında konuşan Leclerc, sözlerine şöyle devam etti: "Onun emekli olması üzücü, en azından benim için öyle. Belki de o, gideceği yerde daha mutlu olacaktır. Seb'i padokta görmemek tabii ki garip olacak. Onunla sürerken ondan çok şey öğrendim. O, bana hep çok iyi davrandı."

"Seb'in padokta olmasını özleyeceğim. Ona en iyisini diliyorum ve kendisini başka şekilde mutlu edeceği şeyler bulacağını eminim." 

"Bir sürü anımız var ama en iyi hatıralarımız kesinlikle pist üstünde değil. Fabrikadaki anılarımızın hepsi, ayrıca yıllar geçtikçe ilişkimizi geliştirme şeklimiz güzeldi. Çünkü Ferrari'ye geldiğim ilk yılımda ondan çok etkileniyordum ve muhtemelen ona garip davranıyordum çünkü utangaçtım, onun yanında ne diyeceğimi bilmiyordum."

"Artık o benim yakın bir arkadaşım ve bana her zaman mesaj atıyor. Geçtiğimiz pazar günü de attı ve zor zamanlardan geçerken beni her zaman daha iyi hissettirmeye çalışıyor."

"Onunla tanışmamın ardından ne kadar büyüdüğümü görmem güzel."

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Charles Leclerc, Ferrari and Race winner Sebastian Vettel, Ferrari pose for a team photograph

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

 

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