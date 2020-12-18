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Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Vettel'in bugüne kadar gördüğü "en yetenekli pilot"

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Leclerc, Vettel'in bugüne kadar gördüğü "en yetenekli pilot"
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Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Sebastian Vettel 15 yıllık Formula 1 kariyerinde gördüğü en yetenekli pilotun Charles Leclerc olduğunu söyledi.

Geçen yılın başından beri Leclerc ile Ferrari'de yarışan dört kez dünya şampiyonu Vettel, Monakolu pilotun üst düzey bir takıma nasıl hemen adapte olduğunu ilk elden gören isimlerden oldu.

Pazar gecesi sezonun son yarışına ev sahipliği yapan Abu Dhabi'de kask değiştirdikten sonra Alman pilot, Leclerc hakkında ne düşündüğünü kaskın üzerine yazdığı özel bir notla açıkladı: "Charles'a...

15 yıllık F1 kariyerimde karşılaştığım en yetenekli sürücü sensin. Bunu heba etme. Ne yaparsan yap, mutlu ol ve gülümse."

Zaman zaman zorluklar yaşasalar da ilk başta takım arkadaşı olduğu için kendisinden biraz korksa da Leclerc, Vettel'den çok şey öğrendiğini söyledi.

"Pistte çok güzel anlar ve diğerlerine göre güzel olmayan anlar yaşadık ama şu an bunların geriye dönüp bakılacak güzel ve komik anılar olduğunu söyleyebiliriz."

"Ama sadece kendin olduğun için teşekkür ederim. Geldiğimde beni takıma karşılama şeklin... kolay değildi. Demek istediğim, bu büyük bir takım. Ben de takım arkadaşın oldum."

"Ferrari'ye geldiğimde dört kez dünya şampiyonunun yanında olmaktan ne kadar korktuğumu sanırım biliyorsundur. Ve beni mümkün olan en iyi şekilde karşıladın. İki yıldır takım arkadaşın olmaktan gerçekten çok zevk aldım ve ben sana gelecek için en iyisini diliyorum. "

Leclerc, Vettel'in sahip olduğu en iyi özelliklerden birinin de pistteki olayların normal ilişkilerini etkilemesine izin vermemesi olduğunu söyledi.

"Bence o arabadakiyle ile arabanın dışındaki kişi arasındaki farkı yapmayı başaran padoktaki birkaç sürücüden biri."

"Sanırım ben de onlardan biriyim."

"Bu, bazen zor olsa bile, ilişkinin her zaman iyi olmasını sağlıyor. Onun sayesinde bir insan olarak o kadar büyüdüm ki yanımda olması benim de onu takip etmem için bir örnek oldu. Bu iki yılı her şeyiyle bir bütün olarak hatırlayacağım. "

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel
Editör Jonathan Noble

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