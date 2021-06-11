Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"
Formula 1 Haberler

Leclerc, Vettel'in Bakü'deki ikinciliğinden memnun

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Charles Leclerc, eski takım arkadaşı Sebastian Vettel'in Bakü'de elde ettiği ikincilikten ötürü çok memnun olduğunu söylüyor.

Leclerc, Vettel'in Bakü'deki ikinciliğinden memnun

Azerbaycan Grand Prix'si her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı sürprizlere ev sahipliği yaptı ve yarışı Red Bull'la henüz altıncı yarışına çıkan Sergio Perez kazandı.

Diğer tarafta Sebastian Vettel, Aston Martin'le ikinci olmayı başardı ve yeni takımıyla ilk kez podyuma çıktı.

Alman pilot, yarışa 11. sıradan başladı ve uzun bir ilk bölüm geçirip, karşısında çıkan her türlü fırsattan faydalanarak ikinci sıraya çıktı.

Bu, 2020 Türkiye'den bu yana Vettel'in ilk podyumuydu.

Diğer tarafta Vettel'in eski takım arkadaşı Charles Leclerc, pole pozisyonundan başladığı yarışta podyum mücadelesi verse de damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Monakolu pilot yarışın ardından verdiği demeçte Vettel'in podyumdan memnun olduğunu dile getirdi fakat Aston Martin'in performansını "şaşırtıcı" bulduğunu da ekledi.

Speedweek'e konuşan Leclerc, ”Aston Martin'in Bakü performansına oldukça şaşırdığımı söyleyebilirim."

“Bu kadar hızlı olmalarını beklemiyordum. Nasıl böyle bir adım attıklarını merak ediyorum."

"Seb'e gelirsek, ikinci olarak podyuma çıkmasından dolayı kendisi için derece mutluyum. Ayrıca dostum Pierre Gasly için de mutluyum. Bu son iki turluk sprint yarışı çok yakındı ve biraz daha hızlıydılar."

“Fakat kendi açımdan Lando Norris'i arkamda tutmak da benim için önemliydi. Sonuçta Ferrari'nin gerçek mücadelesi Aston Martin ya da AlphaTauri'ye değil, McLaren'a karşı.” dedi.

Ferrari, Bakü'nün ardından bu yıl ilk kez şampiyonada üçüncü sıraya yükseldi ve McLaren'la arasında iki puan var.

AlphaTauri, Bakü'de podyuma çıkmasına ve hafta sonunu 21 puanla kapatmasına rağmen, Ferrari'nin 55 puan ardında yer alıyor. Şampiyona altıncısı Aston Martin ise 57 puan geride.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"

Önceki haber

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"

1s
2
Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

19s
3
Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

16s
4
Formula 1

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş

13s
5
Formula 1

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

18s
Son Haberler
Leclerc, Vettel'in Bakü'deki ikinciliğinden memnun
F1

Leclerc, Vettel'in Bakü'deki ikinciliğinden memnun

6dk
Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"
F1

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"

1s
Austin, ikinci Formula 1 yarışına sıcak bakıyor
F1

Austin, ikinci Formula 1 yarışına sıcak bakıyor

2s
Giovinazzi, Mercedes'in yedek pilotluk teklifini geri çevirmiş
F1

Giovinazzi, Mercedes'in yedek pilotluk teklifini geri çevirmiş

2s
Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu
F1

Tost, Tsunoda Bakü’de çok hızlı olduğundan kaza yapmasından korktu

13s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz" Azerbaycan GP
Formula 1

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"

Austin, ikinci Formula 1 yarışına sıcak bakıyor
Formula 1

Austin, ikinci Formula 1 yarışına sıcak bakıyor

Giovinazzi, Mercedes'in yedek pilotluk teklifini geri çevirmiş
Formula 1

Giovinazzi, Mercedes'in yedek pilotluk teklifini geri çevirmiş

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim" Azerbaycan GP
Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Leclerc: "Pole pozisyonunu çalmış gibi hissetmiyorum" Azerbaycan GP
Formula 1

Leclerc: "Pole pozisyonunu çalmış gibi hissetmiyorum"

Leclerc: "Aslında kötü bir tur olduğunu düşünmüştüm" Azerbaycan GP
Formula 1

Leclerc: "Aslında kötü bir tur olduğunu düşünmüştüm"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"
Formula 1 Formula 1

Popov: "Mercedes'in pilotlarına olan tutumu giderek komik bir hal alıyor"

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak
Formula 1 Formula 1

Hamilton, maaşında düşüşü kabul etti ancak şampiyonluk primi iki katına çıkacak

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş
Formula 1 Formula 1

Vettel, Bakü'deki kazalardan sonra 'sıra kimde' diye merak etmiş

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"
Formula 1 Formula 1

Irvine: "Max en hızlısı, Lewis en iyisi"

Ralf Schumacher: “Bakü’deki pistte çivi bile bulunduğunu duydum”
Formula 1 Formula 1

Ralf Schumacher: “Bakü’deki pistte çivi bile bulunduğunu duydum”

F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?
Formula 1 Formula 1

F1'i, 23 yarışlık takvim planını gerçekleştirme konusunda ne tür zorluklar bekliyor?

Giovinazzi, Mercedes'in yedek pilotluk teklifini geri çevirmiş
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi, Mercedes'in yedek pilotluk teklifini geri çevirmiş

Son Haberler

Leclerc, Vettel'in Bakü'deki ikinciliğinden memnun
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Vettel'in Bakü'deki ikinciliğinden memnun

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Hamilton'a işini kolaylaştıracak bir araç vermeliyiz"

Austin, ikinci Formula 1 yarışına sıcak bakıyor
Formula 1 Formula 1

Austin, ikinci Formula 1 yarışına sıcak bakıyor

Giovinazzi, Mercedes'in yedek pilotluk teklifini geri çevirmiş
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi, Mercedes'in yedek pilotluk teklifini geri çevirmiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.