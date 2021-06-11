Leclerc, Vettel'in Bakü'deki ikinciliğinden memnun

Azerbaycan Grand Prix'si her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı sürprizlere ev sahipliği yaptı ve yarışı Red Bull'la henüz altıncı yarışına çıkan Sergio Perez kazandı.

Diğer tarafta Sebastian Vettel, Aston Martin'le ikinci olmayı başardı ve yeni takımıyla ilk kez podyuma çıktı.

Alman pilot, yarışa 11. sıradan başladı ve uzun bir ilk bölüm geçirip, karşısında çıkan her türlü fırsattan faydalanarak ikinci sıraya çıktı.

Bu, 2020 Türkiye'den bu yana Vettel'in ilk podyumuydu.

Diğer tarafta Vettel'in eski takım arkadaşı Charles Leclerc, pole pozisyonundan başladığı yarışta podyum mücadelesi verse de damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Monakolu pilot yarışın ardından verdiği demeçte Vettel'in podyumdan memnun olduğunu dile getirdi fakat Aston Martin'in performansını "şaşırtıcı" bulduğunu da ekledi.

Speedweek'e konuşan Leclerc, ”Aston Martin'in Bakü performansına oldukça şaşırdığımı söyleyebilirim."

“Bu kadar hızlı olmalarını beklemiyordum. Nasıl böyle bir adım attıklarını merak ediyorum."

"Seb'e gelirsek, ikinci olarak podyuma çıkmasından dolayı kendisi için derece mutluyum. Ayrıca dostum Pierre Gasly için de mutluyum. Bu son iki turluk sprint yarışı çok yakındı ve biraz daha hızlıydılar."

“Fakat kendi açımdan Lando Norris'i arkamda tutmak da benim için önemliydi. Sonuçta Ferrari'nin gerçek mücadelesi Aston Martin ya da AlphaTauri'ye değil, McLaren'a karşı.” dedi.

Ferrari, Bakü'nün ardından bu yıl ilk kez şampiyonada üçüncü sıraya yükseldi ve McLaren'la arasında iki puan var.

AlphaTauri, Bakü'de podyuma çıkmasına ve hafta sonunu 21 puanla kapatmasına rağmen, Ferrari'nin 55 puan ardında yer alıyor. Şampiyona altıncısı Aston Martin ise 57 puan geride.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images