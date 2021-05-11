Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

Sebastian Vettel, 2014 yılında katıldığı Ferrari'den 2020 sonunda ayrıldı ve Aston Martin F1 takımının yolunu tuttu.

Vettel'den boşalan Ferrari koltuğuna İspanyol pilot Carlos Sainz geçti ve şimdi Leclerc ve Sainz gibi oldukça genç bir sürücü kadrosuna sahipler.

Vettel geçen sezonun tamamında yalnızca 33 puan alabilmişti ve Sainz bu yıl şimdiye kadarki 4 yarışta 20 puan aldı.

RTL'ye konuşan Leclerc, Vettel'in ayrıldığından bu yana Ferrari'nin değişip değişmediği sorulduğunda, "Elbette farklı."

"Carlos açısından bakarsam, yaşadığı şeylerin tam olarak nasıl hissettirdiğini hatırlıyorum ve her konuda ne kadar motive ve mutlu olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz."

"Takımın ruh hali biraz değişmiş durumda. Geçen yıl Sebastian için neyin yanlış gittiğini anlamakta zorlanıyorum. Umarım bu yıl iyi bir sezon geçirir. Çünkü o, çok çalışan harika bir adam." cevabını verdi.

Ferrari, geçen yıla göre daha iyi durumda olsa da, henüz galibiyet ve şampiyonluk için çekişebilecek bir durumda değil.

Bu konuda konuşan Leclerc, "Podyuma çıkma ve galibiyet için mücadele etme konusunda sorunlar yaşıyor olmamız acı verici. Geçen sezondan bu yana gerçekten geliştik, fakat olmak istediğimiz yere ulaşabilmek adına önümüzde hâlâ uzun bir yol var."

"2020 ile kıyasladığımızda, ilk dört yarış gerçekten çok olumluydu. Fakat 2022'ye odaklanıyoruz ve ana önceliğimiz bu.

"Bu yıl herhangi bir mucize olmayacak, fakat önümüzdeki yıl için bazı büyük fırsatlara sahibiz."

"2022 tüm takımların baştan başlaması için iyi bir fırsat olacak. Araçlar çok farklı olacağı için hiçbir şeyi önceki sezondan taşıyamayacaksınız."

"Bu yıl yeni aracı geliştirme konusunda en iyi işi yapan takımlar, en iyi sonucu alan takımlar olacak. Yani gridin ön tarafına dönmek için çok büyük bir fırsatımız var." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari, on the grid Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images