Leclerc, Vettel'e teşekkür etti

Charles Leclerc, bu yıl Ferrari'ye katıldı ve yanında tecrübeli pilot Sebastian Vettel vardı. Buna rağmen sezon boyunca güçlü bir performans sergileyen Leclerc, sezonu takım arkadaşının önünde noktaladı.

Bugün gerçekleştirilen yarışa üçüncü sırdan başlayan Monakolu sürücü, ikinciliğe çıksa da, çift pit stopla birlikte bu pozisyonu koruyamadı ve üçüncü oldu.

Böylelikle sezonu podyumda noktalarken, pilotlar şampiyonasında dördüncü sıranın sahibi olmuş oldu.

Leclerc bu yıl pek çok kez sorun yaşamasına rağmen, yarış sonrası verdiği demeçte Vettel'e teşekkür etti.

Leclerc, "Bu yıl için mutlu olabilirim. Seb'e gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü ondan çok şey öğrendim ve benim için harika bir yıl oldu." dedi.

Monakolu pilot, artık Ferrari'yi ait olduğu yere taşımak istiyor.

"Bu yıl iki galibiyet ve yedi pole pozisyonu aldığım için hemen hemen mutluyum. Ferrari ile ilk yılımda hiçbir zaman bunun gibi bir şey beklememiştim. Bu yüzden sezonu podyumda bitirmek harika."

"Bu yıl çok şey öğrendiğim için çok önemli bir yıldı. Hatalarımdan dersler çıkardım ve gelecek yıl için bana çok yardımcı olacak. Daha da rekabeti olmak istiyorum ve performansımın üzerine daha fazlasını eklemek istiyorum."

"Elbette bugün harika bir iş çıkaran ve hak ettiği şekilde kazanan Lewis'e kıyasla daha az mutluyum. Bugün fark çok büyük ve gelecek yıl daha yakın bir savaş olmasını umuyorum. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Nerede gelişmemiz gerektiğini biliyoruz ve bunun için iyi bir temelimiz olduğuna inanıyorum."

"Çocukluğumdan beri Formula 1'de olmayı hayal ediyordum. Ama özellikle Ferrari'deyim ve takımla daha iyi olmak benim elimde. Umarım hak ettikleri başarıyı yakalayabiliriz."